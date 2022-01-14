Friday, January 14, 2022

THOMASTON'S TRAVON WALKER DECLARES FOR THE NFL DRAFT

 THOMASTON'S  TRAVON  WALKER  HAS  DECLARED  FOR  THE  NFL  DRAFT  AND  HAS  BEEN  MENTIONED  AS  A  POSSIBLE  FIRST-ROUND  PICK  AFTER  RECORDING   5  SACKS  THIS  YEAR  FOR  THE   NATIONAL  CHAMPION  GA.  BULLDOGS. NAKOBE  DEAN, LEWIS  CINE,  GEORGE  PICKENS      ALSO    DEPARTING  FOR  THE  NFL.


TRAVON  DROPPED  BY  THE  FUN  101  STUDIOS  IN  THOMASTON   FRIDAY  TO  RECORD  AN  INTERVIEW  WE  PLAN  TO  AIR  SOON.  THE  THOMASTON-UPSON  CHAMBER  OF  COMMERCE    PLANNING  AN  EVENT  TO  HONOR  TRAVON  POSSIBLY  THE  WEEK   OF  JAN. 16. STAY TUNED FOR  DETAILS.


FUN  101  WILL  AIR  THE  BIG  CELEBRATION  IN  ATHENS  SATURDAY  TO  HONOR  THE  NATIONAL  CHAMPS  AT  SANFORD  STADIUM  STARTING AT   1PM. 


 

Posted by WTGA AM & FM at 6:10 PM

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