THOMASTON'S TRAVON WALKER DECLARES FOR THE NFL DRAFT

THOMASTON'S TRAVON WALKER HAS DECLARED FOR THE NFL DRAFT AND HAS BEEN MENTIONED AS A POSSIBLE FIRST-ROUND PICK AFTER RECORDING 5 SACKS THIS YEAR FOR THE NATIONAL CHAMPION GA. BULLDOGS. NAKOBE DEAN, LEWIS CINE, GEORGE PICKENS ALSO DEPARTING FOR THE NFL.
TRAVON DROPPED BY THE FUN 101 STUDIOS IN THOMASTON FRIDAY TO RECORD AN INTERVIEW WE PLAN TO AIR SOON. THE THOMASTON-UPSON CHAMBER OF COMMERCE PLANNING AN EVENT TO HONOR TRAVON POSSIBLY THE WEEK OF JAN. 16. STAY TUNED FOR DETAILS.
FUN 101 WILL AIR THE BIG CELEBRATION IN ATHENS SATURDAY TO HONOR THE NATIONAL CHAMPS AT SANFORD STADIUM STARTING AT 1PM.
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