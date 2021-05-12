SENTENCING FOR SAMUEL BREWTON III IN UPSON SUPERIOR COURT

THE VICTIMS WERE RUSS MCGEE OF THOMASTON AND SEVERAL OF HIS FAMILY MEMBERS.
BREWTON WAS CHARGED WITH 4 COUNTS OF AGGREVATED ASSAULT AND 2 COUNTS OF RECKLESS CONDUCT, CHARGES THAT CARRIED A MAXIMUM SENTENCE OF 62 YEARS.
THE CHIEF JUDGE OF THE GRIFIFN JUDICIAL CIRCUIT, FLETCHER SAMS SENTENCED BREWTON TO 40 YEARS, 10 YEARS TO SERVE , 30 YEARS PROBATION, A $10,000 FINE AND BANISHMENT FROM THE GRIFFIN JUDICIAL CIRCUIT.
BREWTON WAS CHARGED WITH 4 COUNTS OF AGGREVATED ASSAULT AND 2 COUNTS OF RECKLESS CONDUCT, CHARGES THAT CARRIED A MAXIMUM SENTENCE OF 62 YEARS.
THE CHIEF JUDGE OF THE GRIFIFN JUDICIAL CIRCUIT, FLETCHER SAMS SENTENCED BREWTON TO 40 YEARS, 10 YEARS TO SERVE , 30 YEARS PROBATION, A $10,000 FINE AND BANISHMENT FROM THE GRIFFIN JUDICIAL CIRCUIT.
BREWTON DID NOT TESTIFY DURING THE TRIAL.
DURING SENTENCING JUDGE SAMS TOLD BREWTON HE WAS 5 FEET FROM A MURDER WHEN HE FIRED SEVERAL SHOTS FROM A RIFLE NEAR THE CANOES.
DISTRICT ATTORNEY MARIE BRODER TOLD 101 NEWS AFTER SENTENCING, IT WAS A DIFFICULT CASE BECAUSE IT WAS THE FIRST TRIAL IN OVER A YEAR IN UPSON COUNTY, AND IT MANDATED SOCIAL DISTANCING AND MASKS FOR THE JURY AND COURT OFFICIALS DUE TO COVID-19
DURING SENTENCING JUDGE SAMS TOLD BREWTON HE WAS 5 FEET FROM A MURDER WHEN HE FIRED SEVERAL SHOTS FROM A RIFLE NEAR THE CANOES.
DISTRICT ATTORNEY MARIE BRODER TOLD 101 NEWS AFTER SENTENCING, IT WAS A DIFFICULT CASE BECAUSE IT WAS THE FIRST TRIAL IN OVER A YEAR IN UPSON COUNTY, AND IT MANDATED SOCIAL DISTANCING AND MASKS FOR THE JURY AND COURT OFFICIALS DUE TO COVID-19
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