Thursday, May 6, 2021

DA MARIE BRODER REPORTS ON JURY TRIALS

 GRIFFIN  JUDICIAL  CIRCUIT  DISTRICT  ATTORNEY  MARIE  BRODER  REPORTS  ON  JURY  TRIALS  IN  FAYETTE  COUNTY.  EUGENE  MARTIN,  AGE  35  OF  ALBANY, WAS  SENTENCED  TO    30  YEARS  WITH  THE  FIRST   15  TO  BE  SERVED  IN  PRISON  BY  SUPERIOR COURT JUDGE  BEN  J. MILLER JR.  FOR  ARMED  ROBBERY/AGGRVATED  BATTERY.  HE  ENTERED  THE  VICTORIA'S  SECRET  IN  THE  AVENUES  SHOPPING  CENTER ,  SPRAYED  AN  EMPLOYEE  WITH  PEPPER SPRAY  AND  STOLE  OVER  $2000  WORTH  OF  MERCHANDISE.


A  JURY  WAS  EMPANELED  BUT  MARTIN  DECIDED  TO  ENTER  A  PLEA  TO  THE  CHARGES.   HE  HAD  FOUR  PRIOR  FELONY  CONVICTIONS. 

Posted by WTGA AM & FM at 1:33 PM

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