DA MARIE BRODER REPORTS ON JURY TRIALS

GRIFFIN JUDICIAL CIRCUIT DISTRICT ATTORNEY MARIE BRODER REPORTS ON JURY TRIALS IN FAYETTE COUNTY. EUGENE MARTIN, AGE 35 OF ALBANY, WAS SENTENCED TO 30 YEARS WITH THE FIRST 15 TO BE SERVED IN PRISON BY SUPERIOR COURT JUDGE BEN J. MILLER JR. FOR ARMED ROBBERY/AGGRVATED BATTERY. HE ENTERED THE VICTORIA'S SECRET IN THE AVENUES SHOPPING CENTER , SPRAYED AN EMPLOYEE WITH PEPPER SPRAY AND STOLE OVER $2000 WORTH OF MERCHANDISE.
A JURY WAS EMPANELED BUT MARTIN DECIDED TO ENTER A PLEA TO THE CHARGES. HE HAD FOUR PRIOR FELONY CONVICTIONS.
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