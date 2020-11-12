Thursday, November 12, 2020

UPDATE ON GSP CHASE IN PIKE CO TUESDAY

 POST   26  GA.  STATE  PATROL  IN  THOMASTON   HAS  RELEASED  THE   REPORT    OF  A  MOTORIST  WHO  RAN  FROM    THE  GSP   IN  PIKE  COUNTY    AND  WRECKED  NORTH  OF  ZEBULON,  TUESDAY.   THE  MOTORIST-  19  YEAR OLD   SCHILEIAR  C.   FONFIELD  OF  NORTH  HILL  STREET  GRIFFIN -- TOLD   STATE  TROOPER  MIKE  KNIGHT--  HE  WANTED  TO  KILL  HIMSELF.


TROOPER  KNIGHT  PULLED  FONFIELD  OVER  FOR  SPEEDING  --AND  WAS  CONCERNED  HE  MIGHT  FLEE  SO  A  DNR  UNIT HELPED  THE  TROOPER  BLOCK  HIM-IN.  BUT   THE   2015  FORD  MUSTANG  HE  WAS  DRIVING--  HIT  BOTH  UNITS  AND  FLED  NORTH  UP  U.S.19--LEFT  THE  ROADWAY  NEAR  THE  SITE  OF  THE  NEW  VETERANS  CLINIC-- STRUCK    A  POWER  POLE , GUIDE  WIRE,  FENCE,  AND  GATE--  THEN  HIT  TWO  MORE  POWER  POLES  AND  FLIPPED  OVER  COMING  TO  REST  ON  ITS  TOP.


FONFIELD  HAD   MINOR  INJURIES.


THE  MUSTANG  IS   OWNED   BY   FERGUSON  LAUREN  HOPE  OF  DENTON  STREET-THOMASTON.  CHARGES  ARE  PENDING  AGAINST  FONFIELD.


Posted by WTGA AM & FM at 4:41 PM

No comments:

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)