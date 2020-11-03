Tuesday, November 3, 2020

UPDATE ON CITY OF THOMASTON MURDER SUNDAY

 THOMASTON  POLICE  CHIEF MIKE  RICHARDSON  HAS  RELEASED  MORE  DETAILS  ABOUT  A  MURDER  INVESTIGATION  INVOLVING  INDIAN  NATIONALS  INVOLVED  IN  THE  CONVIENCE  STORE  BUSINESS  IN  UPSON  COUNTY--  APPARENTLY  A   BUSINESS  DISPUTE  THAT  LEAD  TO SETH  MOHIUDDIN  BEING  STABBED  AT  LEAST  THREE TIMES  AT  HIS  RESIDENCE,   A  DUPLEX  AT 104  CRAWLEY  STREET EARLY  SUNDAY.  HE  DIED A  SHORT  TIME  LATER  AT THE  E.R.


THE  VICTIM  OWNS  --A   STORE  ON   WEST    MOORE'S  CROSSING  ROAD--AND  HIS  GIRL  FRIEND,  ELIZABETH  HERNANDEZ--SAID  HE  TOOK  A   PHONE  CALL  FROM SOMEONE  WITH  AN  INDIAN  DIALECT--THEN  WENT  OUTSIDE,  AND  THERE  SEEMED  TO  BE  AN  ARGUMENT  AND  SETH  STUMBLED  INSIDE  AND  SAID  HE  HAD  BEEN  STABBED--WOUNDS  TO  THE  CHEST,  SIDE,  AND  ARM.


SEVERAL  HOURS  LATER  POLICE  ARRESTED  SONNY   SURYAVAMSHAM  AND  HIS  GIRL  FRIEND  LAURA  JOY  ENGLISH  ON  FORREST  AVE.--SONNY   BELIEVED  TO  BE  THE  AGGRESSOR   IN  THE  CRIME.  THE  OTHER  SUSPECT GOPI  PINNHAKA  WAS  ARRESTED  ON  WEST  MAIN  ST.--BOTH MEN  CHARGED  WITH  MURDER,  THE  FEMALE  BOOKED  FOR  PARTY  TO  MURDER.  A  KNIFE WAS FOUND    THAT  COULD  BE  THE  MURDER  WEAPON-THE  CHIEF  TOLD  US.

Posted by WTGA AM & FM at 2:55 PM

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