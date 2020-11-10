GSP POST 26 CHASE IN PIKE CO TUESDAY

IN PIKE COUNTY -- TROOPER MIKE KNIGHT OF POST 26 GA. STATE PATROL THOMASTON GOT IN A CHASE WITH A FORD MUSTANG TUESDAY AFTERNOON THAT RACED THRU DOWNTOWN ZEBULON--THEN WRECKED NEAR THE SITE OF THE NEW VETERANS CLINIC ON US. 19.
TROOPER KNIGHT PULLED THE MOTORIST OVER AND HAD A DNR RANGER TO BLOCK HIM IN FRONT BECAUSE HE THOUGHT HE WOULD FLEE--BUT THE DRIVER BACKED INTO THE GSP UNIT AND HIT THE DNR UNIT AND FLED.
HE LEFT THE ROADWAY, CLIPPED A UTILITY POLE AND FENCE AND THE CAR CAME TO REST UPSIDE DOWN--KNOCKING OUT POWER IN THE AREA.
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