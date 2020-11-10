Tuesday, November 10, 2020

GSP POST 26 CHASE IN PIKE CO TUESDAY

 IN  PIKE  COUNTY -- TROOPER  MIKE  KNIGHT  OF  POST   26  GA.  STATE  PATROL  THOMASTON   GOT  IN  A  CHASE  WITH  A  FORD  MUSTANG  TUESDAY AFTERNOON  THAT  RACED  THRU  DOWNTOWN  ZEBULON--THEN  WRECKED  NEAR  THE  SITE  OF  THE  NEW  VETERANS  CLINIC  ON  US.   19.


TROOPER  KNIGHT    PULLED  THE  MOTORIST  OVER  AND  HAD  A  DNR  RANGER  TO  BLOCK  HIM  IN  FRONT  BECAUSE  HE  THOUGHT  HE  WOULD  FLEE--BUT  THE  DRIVER  BACKED INTO  THE  GSP  UNIT  AND  HIT  THE  DNR  UNIT AND  FLED.


HE  LEFT  THE  ROADWAY,   CLIPPED  A  UTILITY  POLE  AND  FENCE  AND  THE  CAR    CAME  TO  REST  UPSIDE  DOWN--KNOCKING  OUT  POWER  IN  THE  AREA.  

Posted by WTGA AM & FM at 5:22 PM

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