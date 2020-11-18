Wednesday, November 18, 2020

NEW INDUSTRY IN BUTTS COUNTY HAS AN UPSON COUNTY CONNECTION

 THIS  WEEK  GOVERNOR  BRIAN  KEMP  ANNOUNCED  MASTERBRAND  CABINETS,  HEADQUARTERED  IN  JASPER,    INDIANA ,  IS  OPENING  A  SOUTHEASTERN  MANUFACTURING  AND  DISTRIBUTION  HUB  ON   1-75  NEAR  THE  CITY  OF  JACKSON  AND  BUTTS  COUNTY  CREATING 400 JOBS.


MASTERBRAND  CABINETS  IS  THE  PREMIER  KITCHEN  AND  BATH  CABINET  PRODUCER  IN  THE  U.S.  AND  THE  COURTHOUSE  IN   ITS  HOME  COUNTY  ,  DUBOIS  COUNTY,  INDIANA ---- IS  AN  EXACT  REPLICA  OF  THE   UPSON  COUNTY  COURTHOUSE.  THE  SAME  ARCHITECTS  MILBURN  AND  HESTER  OF  WASHINGTON  D.C.  DESIGNED  BOTH.  UPSON  COUNTY'S  WAS  BUILT IN  1908,  DUBOIS  COUNTY   BETWEEN   1909  AND  1911 AND  UPSON'S  CUPOLA  IS  CURRENTLY  BEING  DISMANTLED  TO  SOLVE  ROOF  LEAKS  AND  WILL  BE  DUPLICATED  BY  A  KENTUCKY COMPANY .  CHECK  THE  PICTURE  ON  OUR  WEBSITE  MADE  BY  SHERIFF  DAN  KILGORE.  


WTGA'S  DANNY  BISHOP  VISITED  THE  COURTHOUSE  IN   JASPER  YEARS  AGO   AFTER  SHOOTING  SOME  PHOTOS  IN   FRENCH  LICK,  INDIANA   AT  THE  HOME  OF  NBA  LEGEND  LARRY  BIRD,  JUST  UP  THE  ROAD.

Posted by WTGA AM & FM at 1:26 PM

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