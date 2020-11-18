NEW INDUSTRY IN BUTTS COUNTY HAS AN UPSON COUNTY CONNECTION

THIS WEEK GOVERNOR BRIAN KEMP ANNOUNCED MASTERBRAND CABINETS, HEADQUARTERED IN JASPER, INDIANA , IS OPENING A SOUTHEASTERN MANUFACTURING AND DISTRIBUTION HUB ON 1-75 NEAR THE CITY OF JACKSON AND BUTTS COUNTY CREATING 400 JOBS.
MASTERBRAND CABINETS IS THE PREMIER KITCHEN AND BATH CABINET PRODUCER IN THE U.S. AND THE COURTHOUSE IN ITS HOME COUNTY , DUBOIS COUNTY, INDIANA ---- IS AN EXACT REPLICA OF THE UPSON COUNTY COURTHOUSE. THE SAME ARCHITECTS MILBURN AND HESTER OF WASHINGTON D.C. DESIGNED BOTH. UPSON COUNTY'S WAS BUILT IN 1908, DUBOIS COUNTY BETWEEN 1909 AND 1911 AND UPSON'S CUPOLA IS CURRENTLY BEING DISMANTLED TO SOLVE ROOF LEAKS AND WILL BE DUPLICATED BY A KENTUCKY COMPANY . CHECK THE PICTURE ON OUR WEBSITE MADE BY SHERIFF DAN KILGORE.
WTGA'S DANNY BISHOP VISITED THE COURTHOUSE IN JASPER YEARS AGO AFTER SHOOTING SOME PHOTOS IN FRENCH LICK, INDIANA AT THE HOME OF NBA LEGEND LARRY BIRD, JUST UP THE ROAD.
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