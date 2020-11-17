Tuesday, November 17, 2020

CITY OF GRIFFIN WANTS THE COUNTY TO OPERATE CITY PARK, POOL, AND TENNIS COURTS

 AT  MONDAY'S  MEETING--THE  SPALDING  COUNTY  BOARD  OF  COMMISSIONERS  DISCUSSED  A    PLAN  FROM   THE  CITY  OF  GRIFFIN  TO   ASSUME  CONTROL  OF  THE  CITY PARK,  POOL  AND  TENNIS  COURTS--BUT  THERE  WAS NO  DECISION.   COUNTY  MANAGER  WILLIAM  WILSON  SAID  THE  POOL  NEEDS  A  NEW  BUILDING--$1.9  MILLION AND  HE  HAS  PROPOSED  CITY  HALL  CONTRIBUTE $200,000 ANNUALLY  THE  FIRST TWO  YEARS,  PLUS $81,000  TO  RUN  THE   POOL--AND  THE  COUNTY  SHOULD  GET  2%  OF GRIFFIN'S LOST  TAX  COLLECTIONS  TO  HELP  RUN  THE  PARK.  ALSO CITY  HALL ASKED  TO  PAY ALL  ELECTRIC  BILLS  PLUS  NO  STORM  WATER  FEES.


CITY  HALL  WOULD  RETAIN  THE  GOLF  COURSE.  

Posted by WTGA AM & FM at 11:15 AM

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