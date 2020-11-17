CITY OF GRIFFIN WANTS THE COUNTY TO OPERATE CITY PARK, POOL, AND TENNIS COURTS

AT MONDAY'S MEETING--THE SPALDING COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS DISCUSSED A PLAN FROM THE CITY OF GRIFFIN TO ASSUME CONTROL OF THE CITY PARK, POOL AND TENNIS COURTS--BUT THERE WAS NO DECISION. COUNTY MANAGER WILLIAM WILSON SAID THE POOL NEEDS A NEW BUILDING--$1.9 MILLION AND HE HAS PROPOSED CITY HALL CONTRIBUTE $200,000 ANNUALLY THE FIRST TWO YEARS, PLUS $81,000 TO RUN THE POOL--AND THE COUNTY SHOULD GET 2% OF GRIFFIN'S LOST TAX COLLECTIONS TO HELP RUN THE PARK. ALSO CITY HALL ASKED TO PAY ALL ELECTRIC BILLS PLUS NO STORM WATER FEES.
CITY HALL WOULD RETAIN THE GOLF COURSE.
No comments:
Post a Comment