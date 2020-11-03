ALL LOCAL INCUMBENTS WIN IN UPSON CO

ALL LOCAL INCUMBENTS WON IN UPSON COUNTY IN TUESDAY'S ELECTION, COMMISSION CHAIRMAN NORMAN ALLEN, DISTRICT ONE COMMISSIONER LORENZO WILDER AND CORONER JAMES GEORGE.
CHAIRMAN ALLEN BEAT DEHUNDRA CALDWELL 8729 TO 3830, COMMISSIONER WILDER WON OVER CHRIS BIGGS 1560 TO 1259 , AND JAMES GEORGE OUT POLLED JERRY MEADOWS JR. 8668 TO 3988.
PRESIDENT DONALD TRUMP WON IN UPSON OVER JOE BIDEN 8602 TO 4201. SENATOR KELLY LOEFFLER POLLED 4236, DOUG COLLINS 3638 AND RAPHAEL WARNOCK GOT 3079 VOTES.
SENATOR DAVID PERDUE OVER JON OSSOFF 8563 TO 4000.
3RD DISTRICT CONGRESSMAN DREW FERGUSON OVER VAL ALMONORD 8660 TO 3806.
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