Wednesday, November 18, 2020

FORMER U-L A.D. STEPHEN BOYD CHARGED BY THOMASTON POLICE

 THE  PRINCIPAL  OF  LAMAR  COUNTY MIDDLE  SCHOOL  AND FORMER  UPSON-LEE  ATHLETIC  DIRECTOR  STEPHEN  BOYD  WAS  ARRESTED  BY  THOMASTON POLICE   FOLLOWING  A  DOMESTIC    INCIDENT    INVOLVING    HIS  ESTRANGED  WIFE  MONDAY  EVENING  AT  HIS  GOODRICH  AVE. / N.  STREET   RESIDENCE.


POLICE  CHIEF MIKE  RICHARDSON  SAID  HIS  DEPARTMENT  ISSUED  WARRANTS  FOR  BOYD  CHARGING  HIM  WITH  MISDEMEANOR  BATTERY-FAMILY  VIOLENCE  AND  THEFT  BY  TAKING   FOR  GRABBING   HER  CELL  PHONE.  BOYD  WAS  ALLOWED  TO  TURN  HIMSELF IN AT  THE  UPSON  COUNTY  JAIL,  WEDNESDAY. 


THE  POLICE  REPORT  SAID KIMBERLY  BOYD   RELATED  SHE    WAS IN  HER  CAR  IN  THE  BACK  ALLEY  ATTEMPTING  TO  FILM  BOYD   AND  A  FEMALE  WITH  HER  CELL  PHONE--WHEN  HE  WALKED  UP  TO  HER  CAR  AND  GRABBED  HER  CELL  PHONE AND  SHE  JUMPED OUT  TO  GET  IT  BACK.


MS. BOYD  SAID  SHE  GRABBED MR.  BOYD    BY   THE  COLLAR  AND  HE  PUSHED  HER  INTO  A  FENCE  AND  SHE  FELL  DOWN--THEN  A  MALE  NEIGHBOR  SHOWED UP  AND  SHE  GOT  HER  PHONE  BACK.


BOYD  HAD   REDNESS  ABOUT  THE  NECK  AND  A  SMALL  CUT  ON  HIS  HAND--POLICE  SAID.

Posted by WTGA AM & FM at 6:11 PM

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