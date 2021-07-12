Monday, July 12, 2021

THOMASTON COMMUNITY AFFAIRS COMMITTEE MAKES RECOMMENDATION ON RE LEE INSTITUTE

 ON  A   3-1  VOTE  MONDAY,  THE  THOMASTON  COMMUNITY  RELATIONS  COMMITTEE  RECOMMENDED   CITY  HALL  MOVE  OUT  OF  THE  GOVERNMENT  COMPLEX  TO  ANOTHER  LOCATION  BECAUSE    THE  CONFEDERATE  IMAGERY  IN  THE  OLD  LEE  SCHOOL   BUILDING HONORS  AND  GLORIFIES   SUPPORT  FOR  SLAVERY. 


THE  ONLY  WHITE  MEMBER  OF  THE  PANEL,  BOARD OF  EDUCATION  MEMBER  SHELIA  HALL  VOTED  AGAINST  THE  RECOMMENDATION -- SHE  SAID  ITS  NOT  THE  COMMITTEE'S  DECISION.


COMMITTEE  MEMBER   PRISCELLA  MCCOY    DRAFTED   THE  RECOMMENDATION  THAT  CHARGED  THE  REPUBLICAN-CONTROLLED  GA.  GENERAL  ASSEMBLY, AND  GOVERNOR  BRIAN KEMP , WITH  ADVISEMENT  FROM  MANY  CONFEDERATE  ORGANIZATIONS , PASSED  A  LAW  HANDCUFFING  LOCAL  GOVERNMENTS  FROM  REMOVING  CONFEDERATE  IMAGERY--  OF WHICH  SHE  SAID    REMOVAL    WOULD  BE  " RIGHT,  MORAL  AND  JUST."


MORE  ON  THIS  STORY  AT   FUN  101  FM.


Posted by WTGA AM & FM at 4:03 PM

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