THOMASTON COMMUNITY AFFAIRS COMMITTEE MAKES RECOMMENDATION ON RE LEE INSTITUTE

ON A 3-1 VOTE MONDAY, THE THOMASTON COMMUNITY RELATIONS COMMITTEE RECOMMENDED CITY HALL MOVE OUT OF THE GOVERNMENT COMPLEX TO ANOTHER LOCATION BECAUSE THE CONFEDERATE IMAGERY IN THE OLD LEE SCHOOL BUILDING HONORS AND GLORIFIES SUPPORT FOR SLAVERY.
THE ONLY WHITE MEMBER OF THE PANEL, BOARD OF EDUCATION MEMBER SHELIA HALL VOTED AGAINST THE RECOMMENDATION -- SHE SAID ITS NOT THE COMMITTEE'S DECISION.
COMMITTEE MEMBER PRISCELLA MCCOY DRAFTED THE RECOMMENDATION THAT CHARGED THE REPUBLICAN-CONTROLLED GA. GENERAL ASSEMBLY, AND GOVERNOR BRIAN KEMP , WITH ADVISEMENT FROM MANY CONFEDERATE ORGANIZATIONS , PASSED A LAW HANDCUFFING LOCAL GOVERNMENTS FROM REMOVING CONFEDERATE IMAGERY-- OF WHICH SHE SAID REMOVAL WOULD BE " RIGHT, MORAL AND JUST."
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