Public Meeting Thursday For Maple Drive Housing Development In Griffin

THE CANADIAN GROUP GEO-SAM IS PLANNING A MAJOR HOUSING DEVELOPMENT IN GRIFFIN IN THE MAPLE DRIVE, WESLEY DRIVE, MADDOX ROAD AREA AND WILL HOLD ITS 2ND PUBLIC INFORMATION MEETING AT THE FIRST UNITED METHODIST CHURCH OF GRIFFIN, THURSDAY AT 6 PM.
A REZONING REQUEST IS SCHEDULED TO COME BEFORE THE CITY OF GRIFFIN COMMISSIONERS TUESDAY, JULY 27th WITH A REQUEST TO ALLOW 203 SINGLE-FAMILY DWELLINGS AND 80 CONDO UNITS. CURRENT ZONING ONLY ALLOWS 197, 1300 SQUARE FOOT HOMES ON THE 158 ACRE PROPERTY.
THE DEVELOPMENT HAS BEEN NAMED " HOLLIDAY SPRINGS", APPARENTLY IN REFERENCE TO GRIFFIN'S FAMOUS DOC HOLLIDAY.
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