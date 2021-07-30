Friday, July 30, 2021

SHELIA HALL HAS RESIGNED FROM THE CITY OF THOMASTON COMMUNITY AFFAIRS COMMITTEE

 ACCORDING  TO   CITY  OF  THOMASTON  MANAGER  RUSSELL  THOMPSON,  SHELIA  HALL  HAS  INFORMED  HIM  SHE  IS  RESIGNING  FROM  THE  CITY'S   COMMUNITY  AFFAIRS  COMMITTEE.  MS.  HALL  AND  JACK  GRUBB  WERE  THE  TWO  WHITE  CITIZENS  APPOINTED  TO  THE  COMMITTEE  AND  NOW  BOTH  HAVE  LEFT,  WITH  THREE  MINORITY  MEMBERS  REMAINING.  MS.  HALL ,  A  MEMBER  OF  THE  BOARD OF  EDUCATION,   CAST  THE  ONLY  VOTE  AGAINST  A   MOTION  AT  THE  LAST  MEETING  TO  RECOMMEND  TO  THE  CITY  COUNCIL  THAT  CITY  HALL  MOVE  OUT  OF  THE  GOVERNMENT  COMPLEX  IN  THE  FORMER  R.E. LEE  INSTITUTE  BUILDING , BECAUSE OF  CONFEDERATE  IMAGERY  THERE.

Posted by WTGA AM & FM at 4:56 PM

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