T-SPLOST VOTE IN MARCH IN UPSON CO

A 5 YEAR $17 MILLION TRANSPORTATION SPLOST IS HEADED FOR A VOTE IN MARCH AFTER THE THOMASTON CITY COUNCIL AND UPSON COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS APPROVED AN INTERGOVERNMENTAL AGREEMENT AT SEPERATE MEETINGS THIS WEEK.
THE CITY OF YATESVILLE WILL GET THE FIRST $140,000 AND THE CITY OF THOMASTON GETS 43% AND THE COUNTY GETS THE REST. ITS ESTIMATED AROUND $13.5 MILLION WILL BE COLLECTED. ALSO ON THE BALLOT VOTERS ASKED TO APPROVE A BOND MEASURE FOR THE COUNTY TO GET UP TO $6 MILLION UP FRONT TO GO AHEAD AND BEGIN ROAD WORK.
DURING TUESDAY'S MEETING OF THE UPSON COUNTY COMMISSIONERS, DISTRICT ONE COMMISSIONER LORENZO WILDER WAS ELECTED VICE-CHAIRMAN FOR 2019 AND THE BOARD WELCOMED NEW DISTRICT 4 COMMISSIONER BENJAMIN WATSON.
THE COMMISSIONERS HELD A RETREAT ON TUESDAY AND WEDNESDAY AND COUNTY MANAGER JASON TINSLEY TOLD ZOOM NEWS— AS PART OF THE RETREAT THE BOARD PLANNED TO SET GOALS FOR 2019 AND FOR FUTURE YEARS.
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