GRIFFIN WOMAN CAUGHT IN DRUG STING

SPALDING COUNTY SHERIFF DARRELL DIX SAYS A GRIFFIN WOMAN –NORMA BOYD ALSO KNOWN AS JAN BOYD AGE 53 IS ONE OF THE KINGPINS IN A SOUTH METRO DRUG RING—UNDERCOVERED BY HIS NARCOTICS DIVISION, DEA ATLANTA AND HENRY COUNTY AUTHORITES THAT BEGIN IN JULY 2017.
SHERIFF DIX SAID BOYD WAS THE MAIN DRUG DISTRIBUTOR FOR DOUGLAS VILLEGAS, AGE 45 SERVING A LIFE SENTENCE IN AUTRY STATE PRISON FOR MURDER AND NOW CHARGED WITH MULTI-COUNTS OF CONSPIRACY TO DISTRIBUTE METH AND HEROIN.
THE OPERATION SEIZED 4 KILOGRAMS OF METH, 19 KILOGRAMS OF COCAINE, 7 KILOGRAMS OF HEROIN, 11 FIREARMS, 3 VEHICLES AND $389,000 IN ALLEGED DRUG PROCEEDS.
SEVERAL OTHERS FROM SOUTH METRO WERE ARRESTED;
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