NEW INVESTMENT FOR THOMASTON-UPSON

DURING THE JANUARY MEETING—THE THOMASTON-UPSON DEVELOPMENT AUTHORITY WELCOMED TWO NEW MEMBERS MARK IRVIN AND CHASE PHILLIPS AND APPROVED RESOLUTIONS FOR INDUSTRIAL REVENUE BONDS FOR TWO LOCAL COMPANIES WHO WANT TO INVEST MORE IN THE COMMUNITY.
STANDARD TEXTILE—A $12 MILLION IRB AND INTERFOR ONE OF THE LARGEST BONDS EVER, $112 MILLION .
THE BOND FOR INTERFOR HAS A TAX ABATEMENT FOR COUNTY TAXES ONLY.
WITH STANDARD TEXTILE'S BOND IT REFLECTS A TOTAL INVESTMENT OF OVER $25 MILLION IN RECENT YEARS.
INTERFOR-A CANADIAN COMPANY-- AIMS TO USE THE FUNDING TO UPGRADE ITS PLANT AND RETAIN CURRENT JOBS.
ALTHOUGH THE IDA ISSUES THE BONDS IT HAS NO LIABILITY IN THE TRANSACTION, ITS ONLY A CONDUIT—ACCORDING TO THE BOARD'S ATTORNEY JOEL BENTLEY.
No comments:
Post a Comment