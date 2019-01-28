JUDGE CRAWFORD'S ATTORNEYS FILE FOR A CONTINUANCE

AN ETHICS HEARING BEFORE THE GA. JUDICIAL QUALIFICATIONS COMMISSION FOR GRIFFIN JUDICIAL CIRCUIT SUPERIOR COURT JUDGE ROBERT “ MACK” CRAWFORD IS SET FOR 9AM WEDNESDAY AT THE HENRY COUNTY JUDICIAL COMPLEX, BUT ATTORNEY VIRGIL BROWN OF ZEBULON TOLD ZOOM NEWS MONDAY—CRAWFORD'S LEGAL TEAM HAS FILED A MOTION TO HAVE THE HEARING CONTINUED.
ATTORNEY BROWN SAYS THERE ARE SEVERAL ISSUES UNRESOLVED AND ANOTHER ATTORNEY FOR THE JUDGE-- FORMER GA. GOVERNOR ROY BARNES , HAS FILED MOTIONS TO HAVE THE HEARING DATE—WEDNESDAY , DELAYED. THOMASTON ATTORNEY DAVID DUNAWAY IS ALSO A PART OF JUDGE CRAWFORD'S LEGAL TEAM-.
JUDGE CRAWFORD WAS INDICTED BY THE PIKE COUNTY GRAND JURY FOR THEFT BY TAKING AND VIOLATION OATH OF OFFICE AND HE WAS SUSPENDED BY THE J.Q.C. HEARING PANEL IN DECEMBER.
ATTORNEY BROWN TOLD US--$15,000 THE JUDGE IS ACCUSED OF TAKING—WAS HIS LEGAL FEES EARNED FROM A CASE THE JUDGE HANDLED WHEN HE WAS A PRACTICING ATTORNEY BACK IN THE EARLY 2000'S. HIS CLIENT , DAN MIKE CLARK ALSO KNOWN AS TIMOTHY DAVID CLARK LATER DIED AND BROWN SAYS THERE IS A DISCREPANCY ON CLARK'S BIRTH CERTIFICATE THAT RAISES QUESTIONS THAT NEED TO BE ADDRESSED BEFORE A HEARING SHOULD PROCEED.
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