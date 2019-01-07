RECUE FROM POTATO CREEK SATURDAY NIGHT

ACCORDING TO UPSON COUNTY SHERIFF DAN KILGORE SIX YOUTHS FROM LAMAR AND SPALDING COUNTY GOT IN TROUBLE ON RAIN-SW0LLEN POTATO CREEK SATURDAY EVENING AND WERE RESCUED BY LATE SATURDAY NIGHT—A RESCUE THAT DISPATCHED A HELICOPTER TO SEARCH FOR THEM NEAR THE MUD BRIDGE ROAD BRIDGE. THREE WERE IN A HIGH DEGREE OF PERIL.
UPSON S.O. SAID 17 YEAR OLD AUSTIN PRINCE OF GRIFFIN CALLED 911 AROUND 5PM AFTER 21 YEAR OLD ANDREW PRINCE OF GRIFFIN FELL OUT OF THE BOAT .
THREE OF THE KAYAKERS MANAGED TO STAY IN THE BOAT BUT A THIRD HAD TO HANG ON TO A GROUP OF TREES IN THE SWIFT WATER FOR 6 HOURS.
DEPUTIES IDENTIFIED THE OTHER YOUTHS AS 18 YEAR OLD BRYSTON CLEMENTS OF MILNER, 18 YEAR OLD GAGE DOVECK OF BARNESVILLE, 17 YEAR OLD JARED DOERING OF GRIFFIN, AND 18 YEAR OLD CHANCE THOMPSON OF MILNER.
SHERIFF KILGORE SAID RECENT SWIFT WATER RESCUE TRAINING IN TEXAS BY THE EMA PLAYED A BIG ROLE IN THE RESCUE.
EMA DIRECTOR MARTHA ANNE MCCARTY WAS ON SITE AS THE RESCUE EFFORT ENDED AROUND 11PM SATURDAY. SHE THANKED SPALDING COUNTY AND LAMAR COUNTY AUTHORITES AND THE GA. DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES FOR THEIR HELP.
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