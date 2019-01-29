FATALITY IN UPSON CO. SAT.

POST 26 GA. STATE PATROL THOMASTON SAYS--A MOTORIST IS BEING HELD WITHOUT BOND IN THE UPSON COUNTY JAIL ON CHARGES OF HOMOCIDE BY VECHILE, FOLLOWING A WEEKEND ACCIDENT ON 36 EAST.
26 YEAR OLD BRIAN KEITH LOGAN OF 981 HIGHWAY 41 SOUTH IN LAMAR COUNTY CHARGED WITH THE DEATH OF 31 YEAR OLD MATTEW SMALLWOOD OF 1145 VESTAVIA LANE IN THOMASTON.
SMALLWOOD WAS RIDING A MOTORCYCLE NEAR TRICE CEMETERY ROAD WHEN LOGAN'S JEEP CHEROKEE TURNED IN FRONT OF HIM.
LOGAN ALSO CHARGED WITH DUI, RECKLESS DRIVING, AND FAILURE TO YIELD.
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