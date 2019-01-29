HOLLENVILLE OPRY IN PIKE CO. CLOSING DOWN

THE HOLLENVILLE OPRY IN PIKE COUNTY -- PROVIDING WHOLESOME FAMILY ENTERTAINMENT EVERY SATURDAY NIGHT SINCE 1991-- IS CLOSING DOWN AND SATURDAY NIGHT'S PERFORMANCES WERE THE LAST IN THE BUILDING.
ACCORDING TO CHARLOTTE KIRKLAND, WIFE OF OPRY PRESIDENT HAROLD KIRKLAND THE EQUIPMENT IS BEING MOVED OUT AND THE BOARD IS LOOKING FOR A NEW LOCATION.
THE HOLLENVILLE OPRY BOARD HAD BEEN LEASING FROM THE LANIER JOHNSON ESTATE, A LEASE THAT EXPIRED IN DECEMBER AND THE GRANDCHILDREN INVOLVED SOLD THE BUILDING TO HOLLENVILLE PROPERTY OWNER JASON MASK—WHO HAS TOLD THE BOARD HE PLANS TO REMODEL IT FOR HIS PERSONAL USE.
MS. KIRKLAND TOLD ZOOM NEWS—MASK OFFERED THE OPRY USE OF THE BUILDING RENT FREE ON A MONTH TO MONTH BASIS BUT THE BOARD FELT IT BEST TO MOVE-ON AND DO SO ON A POSITIVE NOTE.
THE BOARD HAS LOOKED AT SEVERAL BUILDINGS IN THE VICINITY OF HOLLENVILLE BUT WOULD ENTERTAIN ANY SUGGESTIONS FOR A NEW HOME—MS. KIRKLAND TOLD US.
SHE ADDED --THE HOLLENVILLE OPRY HAS CARRIED ON A GREAT MUSICAL TRADITION – IT HOPES TO CONTINUE AND HAS ONLY PRECIOUS MEMORIES OF ALL THOSE SATURDAY NIGHTS .
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