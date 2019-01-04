BODY OF MISSING LAMAR CO. MAN FOUND IN UPSON CO.

ACCORDING TO UPSON COUNTY SHERIFF DAN KILGORE , A BODY FOUND IN LINCOLN PARK THURSDAY AROUND 9PM, WAS A MISSING LAMAR COUNTY FATHER.
THE SHERIFF SAID THE BODY HAS BEEN IDENTIFIED AS 46 YEAR OLD RODERICK CRAWFORD AND HE WAS SHOT TO DEATH AND LEFT BEHIND AN ABANDONED HOUSE AT 1414 GRANTLING STREET.
VIA E-MAIL THE SHERIFF SAID TWO PEOPLE, CAMERON JONES, 20 AND KEIRA WILLIAMS, 18 WERE TAKEN INTO CUSTODY IN CLAYTON COUNTY THURSDAY ON ROBBERY CHARGES, BUT ARE EXPECTED TO BE CHARGED (TODAY) FRIDAY IN CONNECTION WITH CRAWFORD'S MURDER. INVESTIGATION REVEALS CRAWFORD CONTACTED WILLIAMS THROUGH AN INTERNET ESCORT WEBSITE AND MET HIM IN UPSON COUNTY , WHERE HE WAS SUBSEQUENTLY MURDERED.
CRAWFORD HAD BEEN MISSING SINCE LAST FRIDAY WHEN HE TOLD HIS FAMILY HE W AS DRIVING TO CRAFT FLOUR MILL IN MILNER TO CHECK HIS WORK SCHEDULE, AS A TRUCK DRIVER FOR J & M TANK LINES--- BUT HE NEVER RETURNED HOME. HE CALLED HIS WIFE AROUND 7;15PM FRIDAY BUT SHE MISSED HIS CALL.
CRAWFORD'S PHONE PINGED A CELL TOWER IN THOMASTON ON NORTH CHURCH STREET NEAR THE FIRE DEPARTMENT A HALF HOUR AFTER THAT CALL, THEN IT WAS DEACTIVATED A SHORT TIME LATER.
CRAWFORD'S SUV WAS FOUND ABANDONED IN CLAYTON COUNTY ON TUESDAY.
ZOOM NEWS WAS TOLD SUSPECT JONES IS FROM THOMASTON AND THE COUPLE HAD LIVED IN UPSON COUNTY FOR A TIME.
SHERIFF KILGORE HAS REQUESTED THE GBI HANDLE THE INVESTIGATION.
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