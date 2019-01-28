DEWEY YARBROUGH NAMED PIKE CODE ENFORCEMENT OFF.

THE PIKE COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS WILL HOLD A PUBLIC HEARING AT 6;30PM TUESDAY, JAN. 29, FOR A THIRD TRACT OF PROPERTY AS POTENTIAL SITE FOR AN OUTPATIENT VA CLINIC IN ZEBULON.
OWNER LARRY LYNCH AND APPLICANT BLUE CORD DEV/GROUP SEEKING REZONING AT 10296 HIGHWAY 19 NORTH OF ZEBULON NEAR THE NEW MCLEROY COMPANY DEVELOPMENT. TWO OTHER REZONINGS HAVE BEEN APPROVED FOR THE VA CLINIC , ONE SOUTH OF ZEBULON, ONE NORTH.
ALSO ON THE AGENDA A MASTER SITE PLAN FOR K&K MANUFACTURING ON US 19/41.
COUNTY MANAGER BOBBY BICKLEY SAYS PIKE COUNTY'S NEW CODE ENFORCEMENT OFFICER DEWEY YARBROUGH IS ON THE JOB AS OF MONDAY, JAN. 28.
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