PHONE SERVICE IN NORTHSIDE TO BE DOWN 9AM WED.

ACCORDING TO UPSON COUNTY SHERIFF DAN KILGORE TELEPHONE SERVICE IN THE NORTHSIDE AREA WILL BE DOWN WEDNESDAY FOR 2 TO 4 HOURS STARTING AT 9AM—BUT 911 SERVICE WILL CONTINUE VIA PIKE COUNTY 911. SHERIFF KILGORE SAID UTILITY WORK ON THE 19 NORTH IMPROVEMENT PROJECT IS THE CAUSE OF THE DOWN SERVICE.
THE SHERIFF SAID SOME OF HIS 911 DISPATCHERS WILL BE IN PIKE COUNTY TO TAKE EMERGENCY CALLS, BUT ADMINISTRATIVE CALLS WILL NOT BE TAKEN DUE TO THE INTERRUPTED PHONE SERVICE.
UPSON AND PIKE HAVE A MUTUAL AID AGREEMENT TO HELP EACH OTHER OUT IF 911 SERVICE IS INTERRUPTED.
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