ETHICS HEARING ON JUDGE CRAWFORD POSTPONED

VIRGIL BROWN—ATTORNEY FOR SUSPENDED SUPERIOR COURT JUDGE ROBERT MACK CRAWFORD TOLD ZOOM NEWS TUESDAY AFTERNOON—AN ETHICS HEARING SCHEDULED WEDNESDAY IN HENRY COUNTY HAS BEEN CONTINUED BY THE GA. JUDICIAL QUALIFICATIONS COMMISSION.
ATTORNEYS FOR JUDGE CRAWFORD FILED A MOTION FOR CONTINUANCE CONTENDING THERE WERE SEVERAL OUTSTANDING ISSUES THAT SHOULD BE RESOLVED BEFORE A HEARING WAS HELD AND THE J.Q.C. NOTIFIED THE ATTORNEYS LATE MONDAY THE HEARING BEFORE A PANEL OF THE J.Q.C. WILL BE POSTPONED UNTIL LATE FEBRUARY OR EARLY MARCH.
THE J.Q.C. PANEL SUSPENDED JUDGE CRAWFORD IN DECEMBER WITHOUT A HEARING, SOMETHING ATTORNEY BROWN HAS QUESTIONED.
JUDGE CRAWFORD WAS INDICTED BY THE PIKE COUNTY GRAND JURY FOR THEFT BY RECEIVING $15,000 AND VIOLATION OATH OF OFFICE, BUT ATTORNEY BROWN SAYS THE MONEY WAS LEGAL FEES EARNED BY THE JUDGE WHEN HE WAS A PRACTICING ATTORNEY.
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