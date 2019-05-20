YOUTHS OVERDUE ON THE FLINT RIVER

FOUR YOUTHS FROM WARNER ROBINS OVERDUE ON THE FLINT RIVER WERE DISCOVERED ON INNER TUBES FLOATING THE RIVER ABOUT A MILE NORTH OF THE 36 WEST BRIDGE --- AFTER A MOTHER GOT CONCERNED AND CALLED THE UPSON COUNTY SHERIFF'S OFFICE—SATURDAY.
DNR RANGER WILL SMITH AND RICHARD HICKMON OF RIVER RESCUE RESPONDED AND FOUND THEIR CARS PARKED AT SPREWELL BLUFF.
ONCE ASHORE THEY WERE CHECKED OUT BY EMT'S AND RELEASED TO THEIR PARENTS—TWO 18 YEAR OLD FEMALES, A 15 YEAR OLD FEMALE AND A 20 YEAR OLD MALE—ALL FROM HOUSTON COUNTY.
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