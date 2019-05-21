D.A. COKER SAYS MURDER CONVICTION UPHELD BY GA. SUPREME COURT

THE GA. SUPREME COURT HAS UPHELD THE SPALDING COUNTY MURDER CONVICTION OF SHANE CLIFTON COLLETT FOR THE 2012 CHOKING DEATH OF 9 YEAR OLD SKYLAR DIALS— A CASE GRIFFIN CIRCUIT DISTRICT ATTORNEY BEN COKER CALLED VERY EMOTIONAL FOR HIM AND HIS STAFF.
D.A. COKER SAID THE HIGH COURT UPHELD COLLETT'S CONVICTION ON MULTIPLE CHARGES AND THE SENTENCE OF LIFE IN PRISON WITHOUT PAROLE .
SKYLAR DIALS WAS WALKING TO A FRIENDS HOUSE WHEN SHE WAS ABDUCTED, STRANGLED, AND TOSSED BY A WOOD PILE—COKER TOLD 101 NEWS.
No comments:
Post a Comment