EMANCIPATION CELEBRATION MEETING POSTPONED

UPSON COUNTY SHERIFF DAN KILGORE AND THOMASTON POLICE CHIEF MIKE RICHARDSON SAID THEY WERE INFORMED BY PASTOR_ COLEMAN DUMAS THE THIRD OF STONEWALL WORSHIP CENTER--FRIDAY-- THAT A MEETING SET FOR THURSDAY, JUNE 6TH AT HIS CHURCH ON PARK LANE HAS BEEN CANCELLED.
101 NEWS WAS TOLD THE MEETING WILL BE HELD AT A LATER DATE . LAW ENFORCEMENT OFFICIALS PLAN TO MEET WITH THE EMANCIPATION PROCLAMATION CELEBRATION COMMITTEE AND WILLIAM HUGHLEY, ORGANIZER OF THE STREET PARTY ON DANIEL STREET ALSO HELD DURING MEMORIAL DAY WEEKEND.
SHERIFF KILGORE SAID THE MEETING WILL FOCUS ON KEEPING THE ANNUAL CELEBRATION A FAMILY EVENT.
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