THOMASTON TIES TO NEW PRES. GA. CONSERVANCY

THERE'S AN AREA CONNECTION TO THE NEW PRESIDENT OF THE GA. CONSERVANCY, BART GOBEIL (GOBEL). BART IS THE HUSBAND OF ELIZABETH DALLAS GOBEIL OF THOMASTON, THE HONORABLE ELIZABETH DALLAS, THAT IS, JUDGE ON THE GA. COURT OF APPEALS.
BART GOBEIL WAS MOST RECENTLY ON THE STAFF OF THE GA. PORTS AUTHORITY IN SAVANNAH, AND AS PRESIDENT OF THE GA. CONSERVANCY HE IS CHARGED WITH WORKING TO PRESERVE GEORGIA'S ENVIRONMENT AND OPEN SPACES.
IN A PRESS RELEASE THE BOARD OF TRUSTEES OF THE GA. CONSERVANCY SAID BART WAS CHOSEN AFTER A NATIONAL SEARCH, AND HE IS A PROVEN LEADER, ADVOCATE, AND PARTNERSHIP BUILDER, AND THE BOARD BELIEVES HE WILL BE SUCCESSFUL IN ADVANCING THE CONSERVANCY'S EFFORTS TO PROTECT AND CONSERVE OUR STATE'S LAND AND WATER.
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