VANDALISM AT THE NEW SPALDING CO FAIRMONT COMMUNITY CENTER

SPALDING COUNTY HAS SCHEDULED A RIBBON CUTTING CEREMONY FOR THE FAIRMONT PARK COMMUNITY CENTER SPLOST PROJECT THURSDAY AT 4PM—BUT COUNTY MANAGER WILLIAM WILSON JR. TOLD THE BOARD OF COMMISSIONERS MONDAY NIGHT THERE HAS ALREADY BEEN SOME VANDALISM IN THE RESTROOMS.
SOMEONE DAMAGED COMODES WITH CONCRETE BLOCKS, PULLED SINKS OFF THE WALL, TORE LIGHT FIXTURES FROM THE CEILING AND STOLE SECURITY CAMERAS THAT HAD NOT BEEN INSTALLED.
WILSON SAID CREWS ARE AT WORK TO RESTORE THE RESTROOM FIXTURES IN TIME FOR THE THURSDAY EVENT ON BLANTON AVE.
THE FAIRMONT PARK COMMUNITY CENTER RENOVATIONS INCLUDE A NEW GYM FLOOR, NEW RESTROOMS, A COMPUTER LAB, AIR CONDITIONING, NEW PAVILIONS, AND NEW PLAYGROUND EQUIPMENT.
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