5 STUDENTS AT ULHS CHARGED WITH FIGHTING

UPSON COUNTY SHERIFF DAN KILGORE SAID FOUR ADULT STUDENTS AND A JUVENILE STUDENT WERE CHARGED WITH FIGHTING AFTER A FIST FIGHT IN THE PARKING LOT AT UPSON-LEE HIGH SCHOOL WEDNESDAY AFTER SCHOOL. THE FOUR POSTED BOND THURSDAY OF $3000 ON A CHARGE OF AFFRAY AND WERE RELEASED—17 YEAR OLD TRISTAN DURHAM, JARIUS TIGNER, JAYLEN MARTIN, AND KEELIN WOODARD. THE JUVENILES NAME CANNOT BE BROADCAST.
SHERIFF KILGORE TOLD US ITS UNCLEAR WHAT THEY WERE FIGHTING ABOUT BUT THE DISAGREEMENT APPARENTLY HAD BEEN SIMMERING FOR A FEW DAYS.
IN A PRESS RELEASE, THE THOMASTON-UPSON COUNTY SCHOOL SYSTEM SAID QUOTE” THIS MATTER HAS BEEN TURNED OVER TO THE UPSON COUNTY SHERIFF'S OFFICE. UPSON COMPLETION OF THEIR INVESTIGATION, THE STUDENTS INVOLVED IN THIS INCIDENT WILL BE DISCIPLINED AS PER THE CODE OF CONDUCT IN THE ULHS STUDENT HANDBOOK.
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