BOIL WATER NOTICE FOR OAKDALE ST. IN THOMASTON

THE CITY OF THOMASTON'S WATER SYSTEM OPERATOR E.S.G. OF MACON HAS ISSUED A BOIL WATER NOTICE FOR OAKDALE STREET—LOCATED BEHIND WEAVER PARK AT LEAST UNTIL THURSDAY. ITS OK TO USE WATER FOR WASHING CLOTHES AND SUCH BUT ITS NOT FOR DRINKING TILL THE BOIL WATER NOTICE IS LIFTED.
MANAGER BRIAN KELLY TOLD 101 NEWS THE HOUSES WERE
WITHOUT WATER FOR 6 TO 7 HOURS TUESDAY AND THE COMPANY HAS TO RUN BACTERIA TESTS AND THEN GET THE TEST RESULTS BACK—HOPEFULLY THURSDAY.
WATER SERVICE WAS INTERRUPTED TUESDAY AT 11AM AND WAS BACK-ON AT 5;30PM, BUT THE LINE HAS TO BE TESTED.
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