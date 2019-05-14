Tuesday, May 14, 2019

J.Q.C. DECISION ON JUDGE CRAWFORD APPEALED

VIRGIL BROWN ATTORNEY FOR THE LEGAL TEAM OF SUSPENDED SUPERIOR COURT JUDGE ROBERT MACK CRAWFORD TOLD 101 NEWS TUESDAY—TWO APPEALS HAVE BEEN FILED IN THE JUDGE'S CASE—AFTER A PANEL OF THE STATE JUDICIAL QUALIFICATIONS COMMISSION RECOMMENDED HE BE REMOVED FROM OFFICE.

THE ATTORNEYS ARE APPEALING A DECISION IN COBB COUNTY SUPERIOR COURT CHALLENGING THE COMPOSITION OF THE J.Q.C. , AN APPEAL TO THE STATE COURT OF APPEALS.

ALSO THEY ARE APPEALING THE DECISION OF THE JQC PANEL RECOMMENDATION THE JUDGE BE REMOVED FROM OFFICE --- TO THE GA. SUPREME COURT.

THE STATE SUPREME COURT WILL RULE ON THE JQC PANEL'S RECOMMENDATION THAT JUDGE CRAWFORD STEP DOWN.

JUDGE CRAWFORD WAS INDICTED AND SUSPENDED BASED ON $15,000 IN THE PIKE COUNTY COURT REGISTRY THAT ATTORNEY BROWN CLAIMS THE JUDGE EARNED IN A REAL ESTATE DEAL WHEN HE WAS A PRACTICING ATTORNEY—BUT THE JQC PANEL CLAIMS IT WAS THEFT.


Posted by WTGA AM & FM at 5:21 PM

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