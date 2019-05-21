GAS LEAK EVACUATION RIVERSIDE NURSING HOME TUESDAY

101 BREAKING NEWS---ALL PATIENTS AT RIVERSIDE NURSING HOME IN THOMASTON AT OLD TALBOTTON ROAD AND SOUTH GREEN HAVE BEEN EVACUATED AFTER A GAS LEAK DURING SOME MAINTANCE WORK, THIS AFTERNOON.
CAPTAIN SIDNEY CORLEY OF THE THOMASTON POLICE DEPARTMENT SAID THE GAS HAS BEEN SHUT-OFF AND THE FIRE DEPARTMENT IS CURRENTLY AIRING-OUT THE BUILDING.
CAPTAIN CORLEY TOLD US--PATIENTS ARE SITTING IN THE PECAN ORCHARD AND THOSE DISABLED WERE TRANSPORTED BY AMBULANCE TO PROVIDENCE NURSING HOME TO BE HOUSED UNTIL THEY CAN RETURN TO RIVERSIDE.
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