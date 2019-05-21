Tuesday, May 21, 2019

GAS LEAK EVACUATION RIVERSIDE NURSING HOME TUESDAY

101 BREAKING NEWS---ALL PATIENTS AT RIVERSIDE NURSING HOME IN THOMASTON AT OLD TALBOTTON ROAD AND SOUTH GREEN HAVE BEEN EVACUATED AFTER A GAS LEAK DURING SOME MAINTANCE WORK, THIS AFTERNOON.

CAPTAIN SIDNEY CORLEY OF THE THOMASTON POLICE DEPARTMENT SAID THE GAS HAS BEEN SHUT-OFF AND THE FIRE DEPARTMENT IS CURRENTLY AIRING-OUT THE BUILDING.


CAPTAIN CORLEY TOLD US--PATIENTS ARE SITTING IN THE PECAN ORCHARD AND THOSE DISABLED WERE TRANSPORTED BY AMBULANCE TO PROVIDENCE NURSING HOME TO BE HOUSED UNTIL THEY CAN RETURN TO RIVERSIDE.
Posted by WTGA AM & FM at 3:34 PM

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