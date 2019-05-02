GRIFFIN-SPALDING HAS WORK TO DO

CITY OF GRIFFIN AND SPALDING COUNTY BOARDS OF COMMISSIONERS HELD A JOINT MEETING, TUESDAY AND ONE ITEM ON THE AGENDA WAS DISCUSSION OF SERVICE DELIVERY STRATEGY—HOWEVER GRIFFIN CITY MANAGER KENNY SMITH SAID BOTH GOVERNMENTS HAVE MUCH WORK TO DO BEFORE PROCEEDING.
CITY MANAGER SMITH SAID MANY JOINT AGREEMENTS BETWEEN THE TWO GOVERNMENTS HAVE EXPIRED AND ARE OUT-OF-DATE—SOMETHING HE CALLED A HUGE MESS.
SMITH SAID IT COULD TAKE 9 MONTHS TO A YEAR FOR BOTH STAFFS TO POUR OVER THE DOCUMENTS AND DECIDE WHERE THEY STAND. EVEN THE LEASES ON BALL FIELDS HAVE EXPIRED HE TOLD THE BOARDS.
THE TWO BODIES PLAN TO MEET AGAIN IN OCTOBER TO GET A PROGRESS REPORT.
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