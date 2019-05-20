THOMASTON WOMAN KILLED IN PIKE CO. ACCIDENT

THE PIKE COUNTY SHERIFF'S OFFICE SAYS A THOMASTON WOMAN APPARENTLY DIED IN A TRAFFIC ACCIDENT EARLY SUNDAY MORNING BUT HER BODY WAS NOT DISCOVERED UNTIL SUNDAY AFTERNOON ON US 19 NORTH OF ZEBULON.
22 YEAR OLD TARA CORLEY HOLLINGSWORTH LEFT FOR WORK AT 6AM SUNDAY MORNING AND THE TOYOTA 4-RUNNER SHE WAS DRIVING APPEARS TO HAVE LEFT THE ROADWAY AND STRUCK A PROPANE TANK CAUSING IT TO OVERTURN AND THEN COLLIDE WITH AN ADVERTISING BILLBOARD THAT COLLAPSED ON THE VEHICLE—NEAR PATTON ROAD.
THE HOLLINGSWORTH VEHICLE WAS HIDDEN FROM THE ROADWAY AND WAS NOT FOUND TILL AROUND 1PM SUNDAY.
IN A PRESS RELEASE PIKE COUNTY S.O. SAID ITS TRAFFIC INVESTIGATORS WILL CONTINUE WORKING ON THE WRECK TO DETERMINE THE CAUSE.
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