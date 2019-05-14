PIKE CO. EMS SERVICE STILL UNDECIDED

ACCORDING TO COUNTY MANAGER BOBBY BICKLEY--NO DECISION BY THE PIKE COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS ON AN AMENDED CONTRACT WITH GRADY EMS ON AMBULANCE SERVICE, TUESDAY. THE AMENDED CONTRACT WOULD UP PIKE COUNTY'S COST TO $300,000 FROM $250,000 ANNUALLY BUT THE COUNTY WOULD KEEP TWO AMBULANCES ON DUTY 24/7.
THE AMENDED EMS CONTRACT IS PART OF THE PROPOSED FY BUDGET BUT COMMISSIONER TIM GUY MADE A MOTION TO APPROVE THE FIRST READING OF THE BUDGET—BUT THERE WAS NOT A 2ND TO THE MOTION. VICE-CHAIRMAN TIM DANIEL WAS ABSENT. CHAIRMAN BRIAR JOHNSON CANNOT 2ND A MOTION, BUT CAN VOTE TO BREAK A TIE VOTE.
THE FIRST READING OF THE BUDGET RESCHEDULED FOR MAY 23RD AT 1PM, 2ND READING AT 6;30PM.
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