Upson County Superior Court Guilty Pleas

PLEAS – JUDGE MATTHEW O. SIMMONS, SENIOR JUDGE
May 22, 2023
1. 23R0153 AMBER BERRY CT. 1: POSSESSION OF METHAMPHETAMINE: 5 YEARS PROBATION, TO RUN CONCURRENT TO CASE #22R0477; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE. CT. 2: POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS: NOLLE PROSEQUI.
2. 22R0477 AMBER BERRY CT. 1: FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD: 1 YEAR TO SERVE IN THE COUNTY JAIL. CT. 2: FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD: 2 YEARS PROBATION TO RUN CONSECUTIVE TO COUNT 1. CT. 3: FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD: 2 YEARS PROBATION TO RUN CONSECUTIVE TO COUNTS 1 & 2. CT. 4: FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD: NOLLE PROSEQUI. CT. 5: FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD: NOLLE PROSEQUI. CT. 6: FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD: NOLLE PROSEQUI. CT. 7: FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD: NOLLE PROSEQUI. CT. 8: FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD: NOLLE PROSEQUI. CT. 9: FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD: NOLLE PROSEQUI. CT. 10: FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD: NOLLE PROSEQUI.
3. 22R0446 EDWARD GREENE CT. 1: AGGRAVATED CRUELTY TO ANIMALS: 5 YEARS, SERVE 6 MONTHS IN JAIL, FOLLOWED BY THE REMAINDER ON PROBATION, TO RUN CONCURRENT WITH CASE #22R0445; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE; $1,000 FINE. CT. 2: CRUELTY TO ANIMALS: NOLLE PROSEQUI.
4. 22R0445 EDWARD GREENE CT. 1: BATTERY, FAMILY VIOLENCE: 12 MONTHS , SERVE 6 MONTHS IN JAIL, FOLLOWED BY THE REMAINDER ON PROBATION.
5. 22R0105 MARIAH OGDEN CT. 1: KIDNAPPING: 10 YEARS PROBATION; $1,000 FINE.
6. 22R0424A MARGARET DUBINION CT. 1: THEFT BY TAKING: REDUCED- THEFT BY RECEIVING: 12 MONTHS PROBATION; $100 FINE.
7. 22R0393 RANDY SMITH CT. 1: AGGRAVATED ASSAULT: REDUCED- SIMPLE BATTER: 12 MONTHS PROBATION; BANISHMENT FROM THE GRIFFIN JUDICIAL CIRCUIT; $250 FINE. CT. 2: CRUELTY TO CHILDREN IN THE 3 RD DEGREE: NOLLE PROSEQUI. CT. 3: CRUELTY TO CHILDREN IN THE 3 RD DEGREE: NOLLE PROSEQUI. CT. 4: CRUELTY TO CHILDREN IN THE 3 RD DEGREE: NOLLE PROSEQUI.
8. 22R0350 JOHNNY ALFORD CT. 1: ENTERING AUTOMOBILE: 5 YEARS PROBATION, TO RUN CONSECUTIVE TO COUNT 2; BANISHMENT FROM THE GRIFFIN JUDICIAL CIRCUIT. CT. 2: BURGLARY IN THE 2 ND DEGREE: 5 YEARS TO SERVE IN THE STATE PENAL SYSTEM. CT. 3: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY: NOLLE PROSEQUI. CT. 4: ENTERING AUTOMOBILE: NOLLE PROSEQUI. CT. 5: ENTERING AUTOMOBILE: NOLLE PROSEQUI. CT. 6: ENTERING AUTOMOBILE: NOLLE PROSEQUI. CT. 7: ENTERING AUTOMOBILE: NOLLE PROSEQUI. CT. 8: ENTERING AUTOMOBILE: NOLLE PROSEQUI. CT. 9: ENTERING AUTOMOBILE: NOLLE PROSEQUI. CT. 10: ENTERING AUTOMOBILE: NOLLE PROSEQUI.
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