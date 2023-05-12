CONGRATULATIONS TO THE FUN 101 MOTHER OF THE YEAR DEBORAH BLASINGAME THORNTON, A RETIRED EDUCATOR WHO STILL SERVES AS AN INTERVENTION TEACHER. NOMINATED BY HER ADOPTED DAUGHTER WHO SAYS " SHE HAS BEEN HER MOM SINCE BREATH ONE. THERE'S NOT A DAY THAT PASSES THAT I DON'T THANK THE LORD FOR LETTING HER CHOOSE ME."
MS. THORNTON RECEIVES A BASKET OF GIFTS FROM RITA'S JEWELRY--GRIFFIN, FRENCH KISS BOUTIQUE-THOMASTON, BEN'S HOBBY COMPUTERS, UNDER THE SUN TANNING ZEBULON, A GIFT COOLER LOADED WITH COPPER LINE BAR B QUE SAUCE PRODUCTS, FLOWERS FROM JINGER'S SHOWCASE-NORTHSIDE, THE BEAUTY PARLOR WITH KATHERINE PARKER, AND THE GLOW SPA. WTGA THANKS EVERYONE FOR THE NOMINATIONS AND HAPPY MOTHERS DAY TO ALL MOMS--WHO ARE ALL MOTHER OF THE YEAR.
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