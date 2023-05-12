Friday, May 12, 2023

FUN 101 MOTHER OF THE YEAR

 CONGRATULATIONS  TO  THE  FUN   101  MOTHER  OF  THE  YEAR DEBORAH  BLASINGAME  THORNTON,  A  RETIRED  EDUCATOR  WHO  STILL  SERVES  AS  AN  INTERVENTION  TEACHER.  NOMINATED  BY  HER  ADOPTED  DAUGHTER  WHO  SAYS " SHE  HAS  BEEN   HER  MOM SINCE  BREATH ONE. THERE'S  NOT  A  DAY  THAT  PASSES  THAT  I  DON'T  THANK THE LORD  FOR  LETTING  HER  CHOOSE  ME."


MS.  THORNTON  RECEIVES  A  BASKET OF  GIFTS  FROM  RITA'S    JEWELRY--GRIFFIN,  FRENCH  KISS  BOUTIQUE-THOMASTON,  BEN'S  HOBBY  COMPUTERS,  UNDER  THE  SUN  TANNING  ZEBULON,  A  GIFT  COOLER  LOADED  WITH  COPPER  LINE  BAR B QUE  SAUCE PRODUCTS,  FLOWERS  FROM  JINGER'S  SHOWCASE-NORTHSIDE,  THE  BEAUTY  PARLOR  WITH  KATHERINE  PARKER,  AND  THE  GLOW  SPA.  WTGA   THANKS   EVERYONE  FOR    THE   NOMINATIONS  AND  HAPPY  MOTHERS  DAY  TO  ALL  MOMS--WHO   ARE  ALL   MOTHER OF  THE  YEAR. 

Posted by WTGA AM & FM at 11:26 AM

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