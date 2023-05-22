Monday, May 22, 2023

TRAVON WALKER FOUNDATION GIFTS TO U-L

 UPSON-LEE  HIGH  SCHOOL  HELD  THE  #44  JERSEY  RETIREMENT  OF  TRAVON  WALKER  AT  HALFTIME  OF  THE  SPRING  FOOTBALL  GAME,  FRIDAY.  TRAVON NOW  WITH  THE  NFL  JACKSONVILLE  JAGS  HAD  SPECIAL PRESENTATIONS  ANNOUNCED  BY  HIS  SISTER,  CHARMAINE  WALKER,  EXECUTIVE  DIRECTOR  OF  THE  TRAVON  WALKER  FOUNDATION.


$44,000  TO  EACH      THE  U-L  FOOTBALL PROGRAM,  BASKETBALL PROGRAM,  TRACK  PROGRAM  AND  $44,000  TO U-L ATHLELTICS  PLUS   $44,000  TO  THE  UNIVERSITY  OF  GA. TRAVON  THANKED  THE  CROWD    FOR  SUPPORTING  HIM   AND  HIS  FAMILY    DURING  HIS  TIME  GROWING  UP  IN  THOMASTON  AND  THE  COMMUNITY  THANKS  TRAVON  FOR  HIS  GENEROSITY.

Posted by WTGA AM & FM at 10:58 AM

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