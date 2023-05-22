TRAVON WALKER FOUNDATION GIFTS TO U-L

UPSON-LEE HIGH SCHOOL HELD THE #44 JERSEY RETIREMENT OF TRAVON WALKER AT HALFTIME OF THE SPRING FOOTBALL GAME, FRIDAY. TRAVON NOW WITH THE NFL JACKSONVILLE JAGS HAD SPECIAL PRESENTATIONS ANNOUNCED BY HIS SISTER, CHARMAINE WALKER, EXECUTIVE DIRECTOR OF THE TRAVON WALKER FOUNDATION.
$44,000 TO EACH THE U-L FOOTBALL PROGRAM, BASKETBALL PROGRAM, TRACK PROGRAM AND $44,000 TO U-L ATHLELTICS PLUS $44,000 TO THE UNIVERSITY OF GA. TRAVON THANKED THE CROWD FOR SUPPORTING HIM AND HIS FAMILY DURING HIS TIME GROWING UP IN THOMASTON AND THE COMMUNITY THANKS TRAVON FOR HIS GENEROSITY.
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