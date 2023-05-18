Upson County Superior Court Guilty Pleas

PLEAS – JUDGE W. FLETCHER SAMS, GJC
May 17, 2023
1. 22R0368 LAQUAVIOUS HICKMAN CT. 1: OBSTRUCTION OF AN OFFICER: 5 YEARS TO SERVE IN THE STATE PENAL SYSTEM TO RUN CONCURRENT TO CASE #23R0112.
2. 23R0112 LAQUAVIOUS HICKMAN CT. 1: KIDNAPPING: NOLLE PROSEQUI. CT. 2: FALSE IMPRISONMENT: NOLLE PROSEQUI CT. 3: AGGRAVATED ASSAULT: 20 YEARS, SERVE 10 YEARS IN THE STATE PENAL SYSTEM, FOLLOWED BY THE REMINDER ON PROBATION; BANISHMENT FROM THE GRIFFIN JUDICIAL CIRCUIT; $1,000 FINE. CT. 4: FLEEING OR ATTEMPTING TO ELUDE A POLICE OFFICER: 5 YEARS TO SERVE IN THE STATE PENAL SYSTEM, TO RUN CONCURRENT WITH COUNT 3. CT. 5: POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON: 10 YEARS TO SERVE IN THE STATE PENAL SYSTEM, TO RUN CONCURRENT WITH COUNTS 3 & 4.
3. 22R0369 MARCUS HOLMES CT. 1: AGGRAVATED ASSAULT: 10 YEARS PROBATION; $2,000 FINE; COMPLETE A FAMILY VIOLENCE INTERVENTION PROGRAM. CT. 2: TERRORISTIC THREATS: NOLLE PROSEQUI. CT. 3: SIMPLE BATTERY, FAMILY: NOLLE PROSEQUI. CT. 4: CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE: NOLLE PROSEQUI. CT. 5: CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE: NOLLE PROSEQUI.
4. 22R0370 MARCUS HOLMES CT. 1: POSSESSION OF SCHEDULE IV CONTROLLED SUBSTANCE: 3 YEAR PROBATION TO RUN CONSECUTIVE TO COUNT 2. CT. 2: FLEEING OR ATTEMPTING TO ELUDE A POLICE OFFICER: 5 YEARS, SERVE 1 YEARS IN THE STATE PENAL SYSTEM, FOLLOWED BY THE REMAINDER ON PROBATION.
5. 22R0464 JOHNNY ALFORD CT. 1: INTERFERENCE WITH GOVERNMENT PROPERTY: NOLLE PROSEQUI. CT. 2: OBSTRUCTION OF AN OFFICER: TIME SERVED. CT. 3: IMPEDING FLOW OF TRAFFIC: NOLLE PROSEQUI. CT. 4: FAILURE TO MAINTAIN LANE: TIME SERVED. CT. 5: DRIVING WHILE DRIVER LICENSE SUSPENDED: NOLLE PROSEQUI.
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