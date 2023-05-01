Monday, May 1, 2023

THOMASTON CITY COUNCIL TOWN HALL 5/2/23

 THOMASTON  CITY  COUNCIL  TOWN  HALL  MEETING  TODAY  AT   6PM  PRIOR  TO  THE  REGULAR  MEETING  AT  7--FOR  PUBLIC INPUT  INTO  GARBAGE/DEBRIS  COLLECTION  BY  GFL--A  CONTRACT  COSTING  CITY  HALL  OVER  ONE  MILLION  DOLLARS  ANNUALLY.  GFL  OFFICIALS  MET  WITH  THE  MAYOR  AND  COUNCIL  SEVERAL  MONTHS  AGO  AND  HINTED  THE  NEXT  CONTRACT  COULD  DOUBLE  AS  INFLATION  AND  OPERATION  COSTS  HAVE  INCREASED  BIG  TIME. A   GFL  OFFICIAL  SAID  THE  COMPANY  IS  ESSENTIALLY  PAYING  THE CITY  TO  COLLECT  ITS  GARBAGE--SO  UTILITY  CUSTOMERS  COULD  BE  PAYING MORE  IN  THE  FUTURE.


    UNDER  A  NEW  CONTRACT,    CITY  OFFICIALS  MENTIONED    RAISING  PRICES ,   DECREASING  THE  LEVEL  OF  SERVICE  PLUS  MANDATING  SUCH  SERVICES  AS  BAGGING  ALL  LEAVES.

Posted by WTGA AM & FM at 3:37 PM

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