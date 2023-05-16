Tuesday, May 16, 2023

GRIFFIN COUPLE TRIED TO STARVE THEIR SON TO DEATH

GRIFFIN  JUDICIAL  CIRCUIT  DISTRICT  ATTORNEY  MARIE  BRODER  AND  GRIFFIN  POLICE  HELD  A   PRESS CONFERENCE  TUESDAY  AFTERNOON  TO  ANNOUNCE  THE  ARREST  OF  A  GRIFFIN  COUPLE  ARRESTED  FOR  ATTEMPTED  MURDER  OF  THEIR   10  YEAR  OLD  SON  FOR  ALLEGEDLY  TRYING  TO  STARVE  HIM  TO  DEATH.  A  10  YEAR OLD WHO  WEIGHTED  36  POUNDS    AND     WAS  WANDERING  IN  THE  STREETS.   


Tyler and Krista Schindley
101  NEWS   REPORTER  CARL  PRUETT  ATTENDED  THE  PRESS  CONFERENCE  AND    WAS  TOLD  ARREST  WARRANTS  HAVE  BEEN  ISSUED  FOR  TYLER  AND  KRISTA  SCHINDLEY    IN  CUSTODY  SINCE  MAY  12TH. AUTHORITIES  WOULD  NOT  CONFIRM  REPORTS  THAT  THE  SCHINDLEY'S  LOCKED  THEIR  SON  IN   HIS BEDROOM  WITHOUT   FOOD OR  WATER  AND  TRAVELED TO  DISNEY WORLD  FOR  A  WEEK.


THE  BOY  REPORTEDY  BROKE  OUT  OF  THE  HOUSE  AND  WAS  WANDERING     IN  THE  STREET    UNTIL  NEIGHBORS  FOUND  HIM  AND  CALLED  GRIFFIN  POLICE.   THE  JUVENILE    TOLD    NEIGHBORS  HE  WAS  HEADED  FOR  A   GROCERY  STORE  BECAUSE  HE  WAS  HUNGRY.  AUTHORITIES  SAID  HE  HAD  BEEN  LOCKED  IN  HIS  ROOM  FOR  EXTENDED PERIODS OF  TIME ON  MULTIPLE  OCCASIONS. 

THE  COUPLE  HAS  4  OTHER  CHILDREN--AND  HAD  WITHDRAWN  ALL  FROM   SCHOOL  WITH  THE PRETENSE  THEY  WERE  BEING   HOME-SCHOOLED.  THE  COUPLE,     KRISTA  AND   TYLER  SCHINDLEY    FACE  CHARGES  OF  CRUELTY  TO  CHILDREN,  FALSE  IMPRISONMENT,  SIMPLE  BATTERY,   AND   CRIMINAL  ATTEMPT  TO  COMMIT    FELONY  MURDER. 



Posted by WTGA AM & FM at 3:56 PM

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