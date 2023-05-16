GRIFFIN COUPLE TRIED TO STARVE THEIR SON TO DEATH

GRIFFIN JUDICIAL CIRCUIT DISTRICT ATTORNEY MARIE BRODER AND GRIFFIN POLICE HELD A PRESS CONFERENCE TUESDAY AFTERNOON TO ANNOUNCE THE ARREST OF A GRIFFIN COUPLE ARRESTED FOR ATTEMPTED MURDER OF THEIR 10 YEAR OLD SON FOR ALLEGEDLY TRYING TO STARVE HIM TO DEATH. A 10 YEAR OLD WHO WEIGHTED 36 POUNDS AND WAS WANDERING IN THE STREETS.
|Tyler and Krista Schindley
THE BOY REPORTEDY BROKE OUT OF THE HOUSE AND WAS WANDERING IN THE STREET UNTIL NEIGHBORS FOUND HIM AND CALLED GRIFFIN POLICE. THE JUVENILE TOLD NEIGHBORS HE WAS HEADED FOR A GROCERY STORE BECAUSE HE WAS HUNGRY. AUTHORITIES SAID HE HAD BEEN LOCKED IN HIS ROOM FOR EXTENDED PERIODS OF TIME ON MULTIPLE OCCASIONS.
THE COUPLE HAS 4 OTHER CHILDREN--AND HAD WITHDRAWN ALL FROM SCHOOL WITH THE PRETENSE THEY WERE BEING HOME-SCHOOLED. THE COUPLE, KRISTA AND TYLER SCHINDLEY FACE CHARGES OF CRUELTY TO CHILDREN, FALSE IMPRISONMENT, SIMPLE BATTERY, AND CRIMINAL ATTEMPT TO COMMIT FELONY MURDER.
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