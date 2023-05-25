THOMASTON BUSINESSMAN MUGGED IN NEW ORLEANS

BUSINESSMAN GREG HOLLOWAY OWNER OF THOMASTON ACU-PUNCTURE ON WEST MAIN TOLD 101 NEWS HIS BETTER ANGELS WERE LOOKING OUT FOR HIM AFTER HE WAS MUGGED AND ROBBED, TUESDAY NIGHT, JUST OFF BOURBON STREET IN NEW ORLEANS. HE ENDED UP IN THE HOSPITAL WITH A CONCUSSION, A FRACTURED STERIUM AND OTHER INJURIES--AN E.R. WAR ZONE PACKED WITH VICTIMS OF CUTTINGS , SHOOTINGS, AND FIGHTS.
WHEN TIME PASSED WITHOUT ANY MEDICAL ATTENTION HE PULLED OUT HIS IV AND LEFT THE HOSPITAL -- WALKING OVER A MILE THROUGH A HOMELESS TENT CITY INHABITED BY DRUGGIES AND GANG MEMBERS.
IN THE FEW HOURS ,HE FINALLY GOT HELP AT A CONVIENCE STORE--WHO CONTACTED HIS MOTHER AT A NEW OREANS HOTEL WHERE THE FAMILY WAS STAYING TO ATTEND THE GRADUATION OF GREG'S NEPHEW FROM TULANE UNIVERSITY .
GREG TOLD US HE FELT THE HAND OF THE LORD ON HIS SHOULDER THROUGH THE ENTIRE ORDEAL AND ITS RENEWED HIS FAITH. HE TAPED AN INTERVIEW WITH US ABOUT THE EVENT THAT WILL AIR IN THE 9AM HOUR FRIDAY ON FUN 101.
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