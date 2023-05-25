Thursday, May 25, 2023

THOMASTON BUSINESSMAN MUGGED IN NEW ORLEANS

 BUSINESSMAN  GREG  HOLLOWAY  OWNER  OF   THOMASTON  ACU-PUNCTURE  ON  WEST  MAIN  TOLD   101  NEWS  HIS  BETTER  ANGELS  WERE  LOOKING  OUT  FOR  HIM  AFTER  HE  WAS  MUGGED  AND  ROBBED,    TUESDAY  NIGHT,  JUST  OFF   BOURBON  STREET  IN NEW ORLEANS.  HE  ENDED  UP  IN  THE  HOSPITAL  WITH  A    CONCUSSION,  A     FRACTURED  STERIUM  AND  OTHER  INJURIES--AN  E.R.  WAR  ZONE  PACKED  WITH  VICTIMS  OF  CUTTINGS  ,  SHOOTINGS,  AND  FIGHTS.  


WHEN  TIME  PASSED  WITHOUT  ANY   MEDICAL   ATTENTION  HE  PULLED  OUT  HIS  IV  AND  LEFT  THE  HOSPITAL -- WALKING   OVER  A  MILE  THROUGH  A  HOMELESS  TENT  CITY  INHABITED  BY  DRUGGIES  AND  GANG  MEMBERS.


  IN   THE  FEW  HOURS  ,HE  FINALLY  GOT  HELP  AT  A  CONVIENCE  STORE--WHO  CONTACTED  HIS  MOTHER  AT  A  NEW  OREANS  HOTEL  WHERE  THE  FAMILY  WAS  STAYING  TO  ATTEND  THE  GRADUATION   OF  GREG'S   NEPHEW   FROM  TULANE  UNIVERSITY . 


GREG  TOLD  US  HE  FELT  THE  HAND  OF  THE  LORD  ON  HIS  SHOULDER  THROUGH  THE   ENTIRE  ORDEAL  AND  ITS  RENEWED  HIS  FAITH.   HE  TAPED  AN  INTERVIEW  WITH  US  ABOUT    THE  EVENT   THAT  WILL  AIR  IN  THE    9AM    HOUR  FRIDAY  ON  FUN  101.  

Posted by WTGA AM & FM at 12:42 PM

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