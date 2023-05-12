CHARTER SCHOOL PETITION FOR T-U ON HOLD

ACCORDING TO THE THOMASTON-UPSON COUNTY SCHOOLS, IT RECEIVED WORD THURSDAY THE CHARTER SCHOOL PETITION THE SCHOOL BOARD REJECTED , RECENTLY, HAS BEEN WITHDRAWN. SCHOOL SYSTEM SPOKESPERSON KAREN FOWLER TRUESDALE ANNOUNCED THE STATE CHARTER SCHOOL COMMISSION HAS INFORMED THE SYSTEM UPSON-BIBB UTOPIAN ACADEMY FOR THE ARTS HAS WITHDRAWN ITS PETITION FROM THE COMMISSION'S FY 23 PETITION CYCLE. THEREFORE, THE SCSC WILL NOT CONSIDER OR ACT ON THE PETITION THIS YEAR.
THE THOMASTON-UPSON BOC AND REPORTEDLY THE BIBB COUNTY BOC BOTH DENIED THE PETITION.
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