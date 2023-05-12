Friday, May 12, 2023

CHARTER SCHOOL PETITION FOR T-U ON HOLD

 ACCORDING  TO  THE  THOMASTON-UPSON  COUNTY  SCHOOLS,  IT  RECEIVED  WORD  THURSDAY  THE  CHARTER  SCHOOL  PETITION  THE  SCHOOL  BOARD  REJECTED  ,  RECENTLY,  HAS  BEEN  WITHDRAWN.  SCHOOL  SYSTEM  SPOKESPERSON  KAREN  FOWLER  TRUESDALE   ANNOUNCED  THE  STATE  CHARTER  SCHOOL  COMMISSION  HAS  INFORMED   THE  SYSTEM  UPSON-BIBB  UTOPIAN  ACADEMY  FOR   THE  ARTS  HAS  WITHDRAWN  ITS  PETITION  FROM  THE  COMMISSION'S  FY  23  PETITION CYCLE.  THEREFORE,  THE   SCSC  WILL  NOT  CONSIDER OR  ACT  ON  THE  PETITION  THIS  YEAR.


THE  THOMASTON-UPSON  BOC   AND  REPORTEDLY  THE  BIBB  COUNTY  BOC  BOTH  DENIED  THE  PETITION. 

Posted by WTGA AM & FM at 3:48 PM

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