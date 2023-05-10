Upson County Superior Court Guilty Pleas

PLEAS – JUDGE W. FLETCHER SAMS, GJC
May 10, 2023
1. 22R0171 ERIC WEBB CT. 1: TRAFFICKING METHAMPHETAMINE OR AMPHETAMINE: 20 YEARS, SERVE 10 IN THE STATE PENAL SYSTEM, FOLLOWED BY THE REMAINDER ON PROBATION; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE; $200,000 FINE. CT. 2: SALE OF METHAMPHETAMINE: NOLLE PROSEQUI. CT. 3: SALE OF METHAMPHETAMINE: NOLLE PROSEQUI. CT. 4: POSSESSION OF COCAINE WITH INTENT TO DISTRIBUTE: NOLLE PROSEQUI. CT. 5: POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON: NOLLE PROSEQUI.
2. 22R0261 MIKEA MIZELL CT. 1: TERROISTIC THREATS: FIRST OFFENDER: 5 YEARS PROBATION TO RUN CONSECUTIVE TO COUNT 2; $1,000 FINE; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE. CT. 2: BATTERY, FAMILY VIOLENCE: FIRST OFFENDER: 8 MONTHS TO SERVE IN THE COUNTY JAIL.
3. 22R0268B JONATHAN JONES CT. 4: BATTERY: 12 MONTHS PROBATION; $500 FINE; 40 HOURS COMMUNITY SERVICE. CT. 5: BATTERY: NOLLE PROSEQUI. CT. 6: BATTERY: NOLLE PROSEQUI.
4. 22R0382 KIMBERLY TORRES-PAGAN CT. 1: AGGRAVATED ASSAULT: FIRST OFFENDER: 10 YEARS, SERVE 120 DAYS IN A PROBATION DETENTION CENTER, FOLLOWED BY THE REMAINDER ON PROBATION; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE; $1,500 FINE. CT. 2: AGGRAVATED ASSAULT: NOLLE PROSEQUI. CT. 3: AGRAVATED ASSAULT: NOLLE PROSEQUI. CT. 4: AGGRAVATED ASSAULT: NOLLE PROSEQUI. CT. 5: CRUELTY TO CHILDREN IN THE FIRST DEGREE: NOLLE PROSEQUI. CT. 6: CRUELTY TO CHILDREN IN THE FIRST DEGREE: NOLLE PROSEQUI. CT. 7: CRUELTY TO CHILDREN IN THE FIRST DEGREE: NOLLE PROSEQUI. CT. 8: CRUELTY TO CHILDREN THIRD DEGREE: NOLLE PROSEQUI. CT. 9: RECKLESS CONDUCT: NOLLE PROSEQUI. CT. 10: POSSESSION OF FIREARM DURING COMMISSION OF A FELONY: NOLLE PROSEQUI.
5. 22R0403 DEVIN WILLIAMS CT. 1: AGGRAVATED ASSAULT: 10 YEARS, SERVE 1 IN THE STATE PENAL SYSTEM, FOLLOWED BY THE REMAINDER ON PROBATION; $1,000 FINE; 80 HOURS. CT. 2: POSSESSION OF FRIEARM DURING COMMISSION OF A FELONY: NOLLE PROSEQUI.
6. 22R0447A KRYSTAL SMITH CT. 1: POSSESSION OF METHAMPHETAMINE: 3 YEARS PROBATION; $300 FINE.
7. 22R0450 AARON SMITH CT. 1: BATTERY, FAMILY VIOLENCE: 6 MONTHS TO SERVE IN THE COUNTY JAIL. CT. 2: CRUELTY TO CHILDREN THIRD DEGREE: NOLLE PROSEQUI
8. 23R0144 AARON SMITH CT. 1: BATTERY, FAMILY VIOLENCE: 5 YEARS, SERVE 6 MONTHS IN THE COUNTY JAIL, FOLLOWED BY THE REMAINDER ON PROBATION; $1,000 FINE; 40 HOURS COMMUNITY SERVICE.
9. 22R0452 DALLAS WILLIS CT. 1: BATTERY, FAMILY VIOLENCE: 12 MONTHS PROBATION; $1,000 FINE. CT. 2: CRUELTY TO CHILDREN THIRD DEGREE: 12 MONTHS PROBATION TO RUN CONCURRENT. CT. 3: CRUELTY TO CHILDREN THIRD DEGREE: 12 MONTHS PROBATION TO RUN CONCURRENT. CT. 4: CRUELTY TO CHILDREN THIRD DEGREE: 12 MONTHS PROBATION TO RUN CONCURRENT. 10. 22R0481 IDARIUS DENNIS CT. 1: DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED: NOLO: 12 MONTHS PROBATION; $1,000 FINE; 40 HOURS COMMUNITY SERVICE
11. 23R0010 MELVIN MCKIBBEN CT. 1: CRIMINAL TRESPASS: 12 MONTHS PROBATION; $300 FINE; 40 HOURS COMMUNITY SERVICE.
12. 23R0027 CHANCEY MERRILL CT. 1: OBSTRUCTION OF OFFICERS: 120 DAYS TO SERVE IN PRISON, FOLLOWED BY 12 MONTHS PROBATION; $1,000 FINE; 40 HOURS COMMUNITY SERVICE. CT. 2: DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED:12 MONTHS PROBATION TO RUN CONSECUTIVE; DRIVER’S LICENSE SUSPENSION; $1,000 FINE. CT. 3: NO TAG: NOLLE PROSEQUI. CT. 4: SAFETY BELT VIOLATION: NOLLE PROSEQUI. CT. 5: DEFECTIVE WINDSHIELD: NOLLE PROSEQUI. CT. 6: IMPROPER DRIVING ON DIVIDED HIGHWAY: NOLLE PROSEQUI. CT. 7: DUI DRUGS: NOLLE PROSEQUI. CT. 8: FAILURE TO STOP AT STOP SIGN: NOLLE PROSEQUI.
13. 23R0146 BENJAMIN WAINWRIGHT CT. 1: POSSESSION OF METHAMPHETAMINE: 3 YEARS, 180 DAYS TO BE SERVED IN THE COUNTY JAIL, FOLLOWED BY THE REMAINDER ON PROBATION; $1,000 FINE; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE.
14. 23R0149 BENJAMIN WAINWRIGHT CT. 1: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY: 180 DAYS TO SERVE IN THE COUNTY JAIL. CT. 2: USE OF LICENSE PLATE TO CONCEAL IDENTITY: NOLLE PROSEQUI.
15. 22R0322 JEFFREY LANGFORD CT. 1: POSSESSION OF METHAMPHETAMINE WITH INTENT TO DISTRIBUTE: 10 YEARS, SERVE 3 IN THE STATE PENAL SYSTEM, FOLLOWED BY THE REMAINDER ON PROBATION; $1,000 FINE.
16. 22R0374 JEFFREY LANGFORD CT. 1: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY IN THE SECOND DEGREE: 5 YEARS PROBATION; $1,000 FINE; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE. CT. 2: BATTERY, FAMILY VIOLENCE: 12 MONTHS PROBATION TO RUN CONCURRENT TO COUNT 1.
17. 22R0463 CHAD WALKER CT. 1: DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED: NOLLE PROSEQUI. CT. 2: MAKING A FALSE STATEMENT: 1 YEAR, 1 DAY, SERVE 30 DAYS IN THE COUNTY JAIL, FOLLOWED BY THE REMAINDER O PROBATION; $1,000 FINE; 40 HOURS COMMUNITY SERVICE.
18. 22R0257 RUSSELL HARRISON CT. 1: AGGRAVATED ASSAULT- REDUCED- ASSAULT: 90 DAYS TO SERVE.
19. 22R0039 STEVEN DENTON CT. 1: AGGRAVATED ASSAULT- REDUCED- DISORDERLY CONDUCT: 12 MONTHS PROBATION; $1,000 FINE; 40 HOURS COMMUNITY SERVICE.
20. 23R0030 SIMPSON RUSSELL CT. 1: SIMPLE BATTERY, FAMILY VIOLENCE: 12 MONTHS PROBATION; $1,000 FINE; 40 HOURS COMMUNITY SERVICE. CT. 2: CRIMINAL TRESPASS: NOLLE PROSEQUI.
21. 22R0251D WILLIE WILLIS CT. 1: AGGRAVATED ASSAULT: 10 YEARS PROBATION; $1,500 FINE. CT. 2: AGGRAVATED ASSAULT: NOLLE PROSEQUI. CT. 3: AGGRAVATED ASSAULT: NOLLE PROSEQUI. CT. 4: HOME INVASION: NOLLE PROSEQUI. CT. 5: POSSESSION OF FIREARM DURING COMMISSION OF A FELONY: NOLLE PROSEQUI.
22. 22R0345A DAISY CAMPBELL CT. 1: POSSESSION OF METHAMPHETAMINE: 3 YEARS PROBATION; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE; $1,000 FINE.
23. 21R0289A TYKEVION CARNELL CT. 1: CRIMINAL TRESPASS: 12 MONTHS PROBATION; $500 FINE; 40 HOURS COMMUNITY SERVICE.
24. 22R0381 CURTIS NEVILLE CT. 1: ARSON IN THE THIRD DEGREE: 5 YEARS PROBATION; $1,000 FINE; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE. CT. 2: CRIMINAL TRESPASS: NOLLE PROSEQUI.
25. 22R0259 DAMIEN KENDALL CT. 1: INTERFERENCE WITH GOVERNMENT PROPERTY: 3 YEARS PROBATION TO RUN CONSECUTIVE TO COUNT 2; $1,000 FINE. CT. 2: FLEEING OR ATTEMPTING TO ELUDE A POLICE OFFICER: 5 YEARS, SERVE 1 IN THE STATE PENAL SYSTEM, FOLLOWED BY THE REMAINDER ON PROBATION. CT. 3: SAFETY BELT VIOLATION: NOLLE PROSEQUI. CT. 4: IMPROPER BRAKING: NOLLE PROSEQUI. CT. 5: DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED: NOLLE PROSEQUI. CT. 6: DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED: NOLLE PROSEQUI. CT. 7: FAILURE TO STOP AT STOP SIGN: NOLLE PROSEQUI. CT. 8: VIOLATION OF DUTY UPON STRIKING FIXED OBJECT: NOLLE PROSEQUI. CT. 9: OBSTRUCTION OF OFFICER: NOLLE PROSEQUI. CT. 10: FAILURE TO MAINTAIN LANE: NOLLE PROSEQUI.
26. 23R0049 JOSHUA GASSETT CT. 1: POINTING A GUN OR PISTOL AT ANOTHER: 12 MONTHS, SERVE 120 DAYS IN THE COUNTY JAIL, FOLLOWED BY THE REMAINDER ON PROBATION; $1,000 FINE; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE. CT. 2: POINTING A GUN OR PISTOL AT ANOTHER: 12 MONTHS PROBATION TO RUN CONSECUTIVE TO COUNT 1. CT. 3: RECKLESS CONDUCT: 12 MONTHS PROBATION TO RUN CONCURRENT TO COUNT 1. CT. 4: SIMPLE BATTERY, FAMILY VIOLENCE: NOLLE PROSEQUI.
27. 22R0384 WARREN PENNYMON CT. 1: POSSESSION OF FIREARM DURING COMMISSION OF A FELONY: NOLLE PROSEQUI. CT. 2: POSSESSION OF MARIJUANA WITH INTENT TO DISTRIBUTE: 10 YEARS, 60-120 DAYS IN A PROBATION DETENTION CENTER; 40 HOURS COMMUNITY SERVICE; $1,000 FINE. CT. 3: SPEEDING: NOLLE PROSEQUI.
28. 22R0319 CHRISTY BOOTH CT. 1: POSSESSION OF A SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE: CONDITIONAL DISCHARGE: 3 YEARS PROBATION; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE; $1,000 FINE.CT. 2: IMPEDING THE FREE FLOW OF TRAFFIC: NOLLE PROSEQUI. CT. 3: WINDSHIELD AND WIPER REQUIREMENTS: NOLLE PROSEQUI. CT. 4: TAG LIGHT VIOLATION: NOLLE PROSEQUI.
29. 22R0446 DENNIS DANDERS CT. 1: POSSESSION OF COCAINE: 5 YEARS PROBATION; COMPLETE THE DAY REPORTING CENTER PROGRAM; $1,000 FINE; 40 HOURS COMMUNITY SERVICE. CT. 2: FAILURE TO STOP AT STOP SIGN: NOLLE PROSEQUI.
30. 23R0013 JAMIE ADAMS CT. 1: DISORDERLY CONDUCT: NOLLE PROSEQUI. CT. 2: OBSTRUCTION AN OFFICER: 12 MONTHS, SERVE 30 DAYS IN THE COUNTY JAIL, FOLLOWED BY THE REMAINDER ON PROBATION; 40 HOURS COMMUNITY SERVICE; $500 FINE.
18. 22R0257 RUSSELL HARRISON CT. 1: AGGRAVATED ASSAULT- REDUCED- ASSAULT: 90 DAYS TO SERVE.
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