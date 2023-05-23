Tuesday, May 23, 2023

JUDGE COKER GRANTS A CONTINUANCE FOR GRIFFIN COUPLE CHARGED CHILD ABUSE

   SPALDING  COUNTY   SUPERIOR  COURT  JUDGE  BENJAMIN  COKER   HAS    GRANTED  A   CONTINUANCE    AT A  BOND  HEARING    FOR  A  GRIFFIN  COUPLE,  TYLER  AND  KRISTA  SCHINDLEY  CHARGED  WITH  ABUSING  THEIR   10  YEAR  OLD  SON  FOUND  WEIGHING  ONLY  36  POUNDS.  A  BOND  HEARING  WAS  HELD  FOR  THE  SCHINDLEY'S  TUESDAY  MORNING  BUT  THEY  HAD  NO  LEGAL  REPRESENTATION  SO  JUDGE  COKER  RE-SET  THE  BOND  HEARING  FOR  JUNE   12TH.  THE  SCHINDLEYS  OF  WESTMINSTER  CIRCLE  IN  GRIFFIN,    REMAIN  BEHIND  BARS  AT  THE  SPALDING  COUNTY  JAIL  CHARGED  WITH  ATTEMPTED  MURDER,  FALSE  IMPRISONMENT,  CRUELTY TO  CHILDREN,  AND  OTHER  CHARGES.  DISTRICT  ATTORNEY  MARIE  BRODER  SAID  IT  WAS  ONE  OF  THE  WORST  CASES OF  CHILD  ABUSE  SHE  HAD  EVER  SEEN.



THE  D.A.  SAID  AUTHORITIES  ARE  NOT  RELEASING  ANY  PHOTOS  OF  THE  CHILD  FOR  OBVIOUS  REASONS,  BUT  THE  PHOTOS  ARE  ABSOLUTELY  HORRIBLE,  AND  ANYONE  WHO  VIEWS  THEM  WILL  BE  SHAKEN  TO THEIR  CORE.   THE  WARRANTS  STATE  THEY  KEPT  THE  BOY  LOCKED UP  IN  HIS  ROOM  WITHOUT  FOOD  OR  WATER  WHILE  THEY  WENT  ON  VACATION,  BUT  HE  APPARENTLY  BROKE  OUT  AND  WAS  WANDERING  THE   STREETS    LOOKING  FOR  FOOD  WHEN  NEIGHBORS  FOUND  HIM.  D.A.  BRODER  SAID  SHE  BELIEVES  THOSE  NEIGHBORS  SAVED  THE BOYS  LIFE.   HE  IS  RECOVERING  IN  AN  ATLANTA  HOSPITAL  AND    OTHER  CHILDREN  IN  THE  HOUSEHOLD  ARE  IN  DEFACS  CUSTODY. 


THE  WARRANTS  STATE  THE  SCHINDLEY'S  WAS  AWARE  THEIR  SON  HAD  DENTAL INJURIES  AND  DISFIGURATION  BUT  DID  NOT  PROVIDE  MEDICAL  TREATMENT  AND  INFLICTED  ABUSE  AGAINST  THE  BOY  WITH OTHER   CHILDREN  PRESENT. 

Posted by WTGA AM & FM at 11:05 AM

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