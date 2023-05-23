JUDGE COKER GRANTS A CONTINUANCE FOR GRIFFIN COUPLE CHARGED CHILD ABUSE

SPALDING COUNTY SUPERIOR COURT JUDGE BENJAMIN COKER HAS GRANTED A CONTINUANCE AT A BOND HEARING FOR A GRIFFIN COUPLE, TYLER AND KRISTA SCHINDLEY CHARGED WITH ABUSING THEIR 10 YEAR OLD SON FOUND WEIGHING ONLY 36 POUNDS. A BOND HEARING WAS HELD FOR THE SCHINDLEY'S TUESDAY MORNING BUT THEY HAD NO LEGAL REPRESENTATION SO JUDGE COKER RE-SET THE BOND HEARING FOR JUNE 12TH. THE SCHINDLEYS OF WESTMINSTER CIRCLE IN GRIFFIN, REMAIN BEHIND BARS AT THE SPALDING COUNTY JAIL CHARGED WITH ATTEMPTED MURDER, FALSE IMPRISONMENT, CRUELTY TO CHILDREN, AND OTHER CHARGES. DISTRICT ATTORNEY MARIE BRODER SAID IT WAS ONE OF THE WORST CASES OF CHILD ABUSE SHE HAD EVER SEEN.
THE D.A. SAID AUTHORITIES ARE NOT RELEASING ANY PHOTOS OF THE CHILD FOR OBVIOUS REASONS, BUT THE PHOTOS ARE ABSOLUTELY HORRIBLE, AND ANYONE WHO VIEWS THEM WILL BE SHAKEN TO THEIR CORE. THE WARRANTS STATE THEY KEPT THE BOY LOCKED UP IN HIS ROOM WITHOUT FOOD OR WATER WHILE THEY WENT ON VACATION, BUT HE APPARENTLY BROKE OUT AND WAS WANDERING THE STREETS LOOKING FOR FOOD WHEN NEIGHBORS FOUND HIM. D.A. BRODER SAID SHE BELIEVES THOSE NEIGHBORS SAVED THE BOYS LIFE. HE IS RECOVERING IN AN ATLANTA HOSPITAL AND OTHER CHILDREN IN THE HOUSEHOLD ARE IN DEFACS CUSTODY.
THE WARRANTS STATE THE SCHINDLEY'S WAS AWARE THEIR SON HAD DENTAL INJURIES AND DISFIGURATION BUT DID NOT PROVIDE MEDICAL TREATMENT AND INFLICTED ABUSE AGAINST THE BOY WITH OTHER CHILDREN PRESENT.
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