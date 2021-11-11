Thursday, November 11, 2021

WRECK DOWNTOWN THOMASTON THURSDAY

 THOMASTON  POLICE  DEPARTMENT   RESPONDED  TO  THE  NORTH-WEST  SIDE OF  THE  COURTHOUSE  SQUARE   INTERSECTION   AROUND  3PM     THURSDAY  TO  A  TWO  VEHICLE  ACCIDENT  WITH  A  LUXARY  SUV  COMING  TO  REST  ON  THE  SIDEWALK  IN  FRONT OF  COLONY  /SOUTHCREST  BANK.


CORPORAL BRANDON  DIX OF  THE  PD  TOLD   101 NEWS  AT  THE  SCENE  AN  OLDER  BLACK  FEMALE  AND  A  MID-30'S  WHITE  MALE  IN  A  CHEVY    MALIBU WERE  TRANSPORTED  TO  THE  E.R.  BY  EMS. THE  FEMALE  DRIVER  OF THE  INFINITI  SUV  SEEMED  TO  BE  O.K.  BOTH  VEHICLES   HAD  MODERATE  TO  HEAVY  DAMAGE.  CORPORAL  DIX  SAID  THE  ACCIDENT  IS  STILL  UNDER  INVESTIGATION. 

Posted by WTGA AM & FM at 3:57 PM

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