WRECK DOWNTOWN THOMASTON THURSDAY

THOMASTON POLICE DEPARTMENT RESPONDED TO THE NORTH-WEST SIDE OF THE COURTHOUSE SQUARE INTERSECTION AROUND 3PM THURSDAY TO A TWO VEHICLE ACCIDENT WITH A LUXARY SUV COMING TO REST ON THE SIDEWALK IN FRONT OF COLONY /SOUTHCREST BANK.
CORPORAL BRANDON DIX OF THE PD TOLD 101 NEWS AT THE SCENE AN OLDER BLACK FEMALE AND A MID-30'S WHITE MALE IN A CHEVY MALIBU WERE TRANSPORTED TO THE E.R. BY EMS. THE FEMALE DRIVER OF THE INFINITI SUV SEEMED TO BE O.K. BOTH VEHICLES HAD MODERATE TO HEAVY DAMAGE. CORPORAL DIX SAID THE ACCIDENT IS STILL UNDER INVESTIGATION.
No comments:
Post a Comment