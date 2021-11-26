BARNESVILLE P.D. INVESTIGATING A FATAL SHOOTING

BARNESVILLE POLICE HAVE ARRESTED A FEMALE RESIDENT AT 722 THOMASTON STREET--THE SCENE OF A POSSIBLE SUICIDE NOV. 19TH. 45 YEAR OLD DAWN MICHELLE WILSON WAS BOOKED FOR OBSTRUCTION AFTER SHE ALLEGEDLY HIT THE ARM OF POLICE SGT. BELINDA PENAMON AS SHE ATTEMPTED TO SERVE A SEARCH WARRANT AT THE RESIDENCE. THE P.D. SAID MS. WILSON APPEARED TO BE INTOXICATED , AS SHE STRUGGLED WITH OFFICERS.
HER HUSBAND, 45 YEAR OLD RICHARD CHAD WILSON DIED OF A GUNSHOT WOUND THAT COULD HAVE BEEN SELF-INFLECTED. THE DEATH UNDER INVESTIGATION BY BARNESVILLE P.D.
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