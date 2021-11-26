Friday, November 26, 2021

BARNESVILLE P.D. INVESTIGATING A FATAL SHOOTING

 BARNESVILLE  POLICE   HAVE  ARRESTED  A  FEMALE  RESIDENT  AT  722  THOMASTON  STREET--THE  SCENE OF  A  POSSIBLE  SUICIDE  NOV.  19TH.  45  YEAR OLD  DAWN MICHELLE  WILSON  WAS  BOOKED   FOR  OBSTRUCTION  AFTER  SHE  ALLEGEDLY  HIT  THE  ARM  OF  POLICE  SGT.  BELINDA  PENAMON  AS  SHE  ATTEMPTED  TO  SERVE  A  SEARCH  WARRANT   AT  THE  RESIDENCE.    THE  P.D. SAID    MS.  WILSON   APPEARED  TO  BE  INTOXICATED ,  AS   SHE  STRUGGLED  WITH  OFFICERS. 


HER  HUSBAND,  45  YEAR  OLD  RICHARD  CHAD  WILSON  DIED  OF  A  GUNSHOT  WOUND  THAT  COULD  HAVE  BEEN  SELF-INFLECTED.  THE  DEATH  UNDER  INVESTIGATION  BY  BARNESVILLE  P.D. 

Posted by WTGA AM & FM at 2:55 PM

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