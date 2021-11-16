A ONE ARMED JOCK TO SPEAK AT UPSON-LEE

KEVIN ATLAS, A ONE ARMED JOCK WITH A M0TIVATIONAL MESSAGE FOR YOUTH WILL ADDRESS UPSON-LEE STUDENTS FRIDAY AT 9;15 AT THE U-L FINE ARTS CENTER. IN 2019 ATLAS TEAMED UP WITH VARSITY BRANDS WHOSE MISSION IS TO ELEVATE STUDENT EXPERIENCES THROUGH SPORT, SPIRIT, AND ACHIEVEMENT. NEARLY SEVEN FEET TALL, HIS LEFT ARM DISCONTINUED JUST BELOW THE ELBOW, ATLAS EARNED A FULL BASKETBALL SCHOLARSHIP TO MANHATTAN COLLEGE--THE FIRST DISABLED PLAYER IN NCAA HISTORY TO GET A FULL RIDE IN DIVISION ONE.
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