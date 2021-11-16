Tuesday, November 16, 2021

A ONE ARMED JOCK TO SPEAK AT UPSON-LEE

 KEVIN  ATLAS, A  ONE  ARMED  JOCK  WITH  A  M0TIVATIONAL  MESSAGE   FOR   YOUTH   WILL  ADDRESS  UPSON-LEE     STUDENTS  FRIDAY  AT   9;15  AT  THE  U-L  FINE  ARTS  CENTER.  IN  2019  ATLAS  TEAMED  UP  WITH  VARSITY  BRANDS  WHOSE  MISSION  IS  TO ELEVATE  STUDENT  EXPERIENCES  THROUGH SPORT,  SPIRIT,  AND  ACHIEVEMENT.  NEARLY  SEVEN  FEET  TALL,  HIS  LEFT ARM  DISCONTINUED  JUST  BELOW  THE  ELBOW,  ATLAS  EARNED  A  FULL  BASKETBALL  SCHOLARSHIP  TO  MANHATTAN COLLEGE--THE  FIRST   DISABLED  PLAYER  IN  NCAA  HISTORY  TO  GET  A  FULL  RIDE  IN  DIVISION   ONE.

Posted by WTGA AM & FM at 4:02 PM

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