Wednesday, November 10, 2021

MISSING FLORIDA TEEN SUSPECT IN UPSON CO JAIL

UPSON  COUNTY  SHERIFF  DAN  KILGORE  TOLD   101  NEWS  WEDNESDAY  AFTERNOON  THE  SUSPECT  IN  THE  DISAPPEARANCE  OF  A  SOUTH FLORIDA  TEEN--JONTAI  AUSTIN  ,  AGE  27  OF  PHENIX  CITY,  ALABAMA  HAS  BEEN  BOOKED  INTO  THE  UPSON  COUNTY JAIL ON A FELONY  CHARGE  OF  INTERSTATE  INTERFERENCE  WITH  CHILD  CUSTODY.

16  YEAR  OLD  MIA  BRAILFORD OF  DELRAY BEACH,  FLORIDA  WENT  MISSING  OVER  THE  WEEKEND  AT  THE  LAWHORN  SCOUTING  BASE--AND   WAS  LOCATED  AT    AUSTIN'S    RESIDENCE  IN  PHENIX CITY, ALABAMA  ON  MONDAY.   SHE   HAS  SINCE   RETURNED  TO  FLORIDA  WITH   HER  MOTHER.  THE  SHERIFF  SAID  THE  TWO  MET    VIRTUALLY   RECENTLY  AND PERFORMED  A  RAP  VIDEO  TOGETHER  ON  INSTRAGRAM.  ITS  SUSPECTED  AUSTIN  PICKED UP  THE  GIRL  NEAR  THE  SCOUTING  BASE,  SATURDAY NIGHT  AND  SHE  MISSED  ROLL  CALL  SUNDAY  MORNING  AT  A  JROTC  EVENT.

THE  MISSING  TEEN   STORY  MADE  NATIONAL  NEWS.  SHERIFF  KILGORE  SAID  "GOOD  MORNING  AMERICA " REACHED  OUT  TO  HIM  AND  IT  HAD   MEDIA   COVERAGE  FROM  ATLANTA  TO MIAMI.

DURING  TUESDAY'S MEETING  OF  THE  UPSON  COUNTY  BOARD OF  COMMISSIONERS,  CHAIRMAN NORMAN  ALLEN  PRAISED  THE  WORK  OF  THE  SHERIFF, HIS  OFFICE,   OTHER  LAW  ENFORCEMENT  AGENCIES,  STATE  DNR,   AND  VOLUNTEERS  WHO   PARTICIPATED    IN  THE  SEARCH  FOR  THE  TEEN.  PHONE  DATA  FROM  THE  GBI  AND  FBI  LEAD  TO HER  LOCATION.


Posted by WTGA AM & FM at 2:34 PM

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